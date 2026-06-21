وزیران خارجه عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه روز یکشنبه ۳۱ خرداد در نشستی در قاهره، آخرین تحولات منطقهای و تلاشها برای کاهش تنش، از جمله تفاهمنامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، را بررسی کردند.
در این نشست، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، حضور داشتند.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که میانجیگری پاکستان در چارچوب تفاهمنامه امضاشده میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی از محورهای اصلی گفتوگوهای این نشست بوده است.
بر اساس این بیانیه، «تشدید اقدامات نظامی اسرائیل علیه لبنان» نیز مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت ادامه همکاری، افزایش هماهنگی و رایزنیها برای حفظ مسیر دیپلماتیک، کاهش پیامدهای بحران و بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه تاکید کردند.
عبدالله بن خالد بن سعود الکبیر، مدیرکل برنامهریزی سیاستها، و صالح بن عید الحصینی، سفیر عربستان سعودی در مصر، نیز در این نشست حضور داشتند.