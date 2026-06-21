دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، یکشنبه ۳۱ خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفت که شامگاه شنبه به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده است و گفته در صورت بستن تنگه هرمز، «دیگر کشوری نخواهند داشت و حتی نمی‌توانند به کشور خودشان برگردند.»

او همچنین گفت که ایالات متحده می‌تواند به «فرشته نگهبان» تنگه هرمز تبدیل شود و ۲۰ درصد از نفت عبوری را در اختیار بگیرد.

رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه به فاکس‌نیوز گفت: «اگر لازم باشد، ممکن است کنترل تنگه را در دست بگیریم. آن‌ها را به‌شدت هدف قرار خواهم داد.»

او همچنین با اشاره به احتمال دستیابی به توافق گفت: «اگر توافق نکنند، از آن‌ها عوارض دریافت خواهیم کرد.»