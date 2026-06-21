دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با انتقاد از ایتالیا و برخی متحدان ناتو، آن‌ها را به بی‌عملی در برابر «تهدید بسیار جدی» هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم کرد.

ترامپ در تروث سوشال نوشت که ایالات متحده طی دهه‌های گذشته و با صرف «تریلیون‌ها دلار» از اعضای ناتو حمایت کرده است، اما این کشورها حاضر نیستند در برابر جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن نقش فعالی ایفا کنند.

او افزود: «ما دهه‌ها از آن‌ها دفاع کرده‌ایم، اما زمانی که نوبت به دفاع از ما و بقیه جهان می‌رسد، حاضر نیستند این کار را انجام دهند.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین از ایتالیا و نخست‌وزیر این کشور نام برد و گفت آن‌ها حتی به مشارکت در مقابله با جمهوری اسلامی و تهدید هسته‌ای آن فکر هم نمی‌کنند.