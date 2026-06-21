محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت اگر جنگی به جمهوری اسلامی «تحمیل» شود، «دشمن را گوشمالی می‌دهیم».

او همچنین با دفاع از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای آغاز می‌شد، این روند باید تا پایان ادامه پیدا می‌کرد، زیرا به گفته او «ولع دیکتاتورها و استبداد سیری‌ناپذیر است».

عارف افزود طرف‌های مقابل در روند دیپلماسی دو بار از مذاکرات کنار کشیدند و جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر راهبردها و خطوط قرمز خود از حقوقش دفاع خواهد کرد.

معاون اول رییس‌ دولت همچنین گفت: «تسلیم شدن در ذات ایران و ایرانی نیست؛ ما در برابر عقل و منطق مخلص هستیم، اما کوتاه نمی‌آییم.»