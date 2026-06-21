رسانه وابسته به سپاه: خبر امضای دوباره توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی صحت ندارد
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد که خبرهای منتشرشده درباره امضای دوباره توافق میان تهران و واشینگتن صحت ندارد و هیچ توافقی برای امضا در دستور کار نیست.
این منبع آگاه گزارش شبکه الجزیره درباره امضای دوباره توافق را رد کرد و گفت گمانهزنیهای مطرحشده در برخی رسانههای خارجی مورد تایید تیم مذاکرهکننده نیست.
به گفته این منبع، گفتوگوهای غیرمستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو در چارچوبهای تعیینشده، از جمله تحقق ماده ۱۳ و شروط مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ادامه دارد، اما خبرهای مربوط به نهایی شدن یا امضای دوباره توافق «فاقد صحت» است.