کاخ باکینگهام یک‌شنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد این اقدام در راستای افزایش شفافیت مالی خاندان سلطنتی انجام می‌شود.

به گفته یک سخنگوی خاندان سلطنتی، پادشاه بریتانیا پنج‌شنبه چهارم تیر جزییات مالیات پرداختی خود را منتشر خواهد کرد.

گاردین نوشت این اطلاعات همراه با گزارش‌های مربوط به سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ منتشر می‌شود و داده‌های مربوط به سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز پس از پایان فرآیند حسابرسی در سال آینده در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

این روزنامه افزود اقدام چارلز سوم برخلاف رویکرد شاهزاده ویلیام است و او از زمان تبدیل شدن به وارث تاج و تخت، میزان مالیات پرداختی خود را علنی نکرده است.

طبق قوانین بریتانیا، چارلز سوم از پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر ارث برای دارایی‌های رسیده از الیزابت دوم معاف است.

با این حال، او به‌صورت داوطلبانه پذیرفته است بابت درآمدهای شخصی و همچنین سود حاصل از فروش برخی دارایی‌های خود مالیات پرداخت کند.

این موضوع در «تفاهم‌نامه اخذ مالیات از خاندان سلطنتی ۲۰۲۳» که با دولت بریتانیا منعقد شده، به‌صراحت آمده است.

سخنگوی کاخ باکینگهام تاکید کرد پادشاه چارلز پیش از رسیدن به تاج و تخت نیز در دوران ولیعهدی، اطلاعات مالیاتی خود را منتشر می‌کرد و ادامه این روند در مقام پادشاه به درخواست شخص او و در چارچوب اصلاحات اعمال‌شده پس از آغاز سلطنتش صورت گرفته است.

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منابع مالی پادشاه بریتانیا

چارلز سوم علاوه بر بودجه ۱۳۲ میلیون پوندی که دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای انجام وظایف رسمی سلطنتی در اختیار او قرار داده، از منابع شخصی متعددی نیز درآمد کسب می‌کند.

این منابع شامل سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های تجاری، درآمد حاصل از املاک خصوصی بالمورال و سندرینگهام و همچنین دارایی‌ها و پس‌اندازهای شخصی او می‌شود.

یکی از مهم‌ترین منابع درآمد خصوصی پادشاه، دوک‌نشین لنکستر است؛ مجموعه‌ای از زمین‌ها، املاک و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی که در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود ۲۶.۸ میلیون پوند درآمد برای او به همراه داشت.

شاهزاده ویلیام نیز درآمد خود را از دوک‌نشین کورنوال دریافت می‌کند؛ مجموعه‌ای از دارایی‌ها با ارزشی نزدیک به یک میلیارد پوند که شامل املاکی همچون ورزشگاه کریکت اووال و زندان دارتمور است.

این دارایی‌ها امکان استقلال مالی ولیعهد از پادشاه را فراهم می‌کنند.

ویلیام در سال مالی گذشته حدود ۲۳ میلیون پوند از این محل درآمد داشته و هرچند داوطلبانه بالاترین نرخ مالیات بر درآمد را پرداخت می‌کند، اما میزان دقیق مالیات پرداختی او به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود.