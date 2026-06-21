نتانیاهو: نه ترامپ از من دستور میگیرد و نه من از او
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نشست بینالمللی سیاستگذاری در اورشلیم، اظهارنظرها درباره تبعیت متقابل خود و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از یکدیگر را رد کرد و گفت: «در ایالات متحده میگویند که ترامپ هر کاری را که من از او بخواهم انجام میدهد و در اسرائیل میگویند که من هر کاری را که او از من بخواهد انجام میدهم. خب، هیچکدام درست نیست.»
نتانیاهو افزود: «ما رهبران کشورهایی مستقل و سربلند هستیم. ما از منافع خود دفاع میکنیم. من از منافع اسرائیل و امنیت آن دفاع میکنم و در بسیاری از موارد دیدگاههای ما با هم همسو است؛ گاهی هم اینطور نیست. اما ما برای حاکمیت ملی، رهبری و تعهد یکدیگر نسبت به مردممان احترام قائلیم.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین با اشاره به تصمیمهای خود در جریان جنگ گفت برخی از این تصمیمها با مخالفت گسترده روبهرو بوده است.
او گفت: «به من گفتند وارد رفح نشوم؛ وارد رفح شدم. به من گفتند به حزبالله حمله نکنم؛ به حزبالله حمله کردیم. به من گفتند با ایران درگیر نشوم؛ اما با ایران درگیر شدیم.»