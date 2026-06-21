او شنبه ۳۰ خرداد گفت سازمان صداوسیما پیگیری‌های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار می‌دهد.

معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد در همین رابطه یک مدیرکل این سازمان استعفا کرده و «برخوردهای انضباطی لازم» در این خصوص به عمل خواهد آمد.

محمود نبویان در این برنامه تلویزیونی گفته بود که مجتبی خامنه‌ای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، حق غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها بوده است. او همچنین گفته که مجتبی خامنه‌ای خواسته بود اخذ عوارض از تنگه هرمز از همین حالا آغاز شود.

نبویان با خواندن متونی که نامه‌های به‌کلی سری مجتبی خامنه‌ای خوانده شده، اضافه کرد که پس از مذاکرات اسلام‌آباد، مجتبی خامنه‌ای برای تیم مذاکره‌کننده نوشته است: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»

نبویان تاکید کرد که مجتبی خامنه‌ای گفته بود در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نکنید؛ یا باید به پیروزی برسید که یعنی دشمن حق شما را به رسمیت بشناسد، یا اینکه مساله هسته‌ای برای همیشه از دستورکار مذاکرات خارج شود.

در پی این اظهارات، برخی رسانه‌های نزدیک به مسعود پزشکیان ومحمدباقر قالیباف اعلام کردند که نبویان بخشی از نامه‌های «به‌کلی سری» مربوط به مجتبی خامنه‌ای را قرائت کرده و «نقل‌قول‌هایی ناقص و تقطیع‌شده» منسوب به رهبر جمهوری اسلامی را خوانده است.

سایت انتخاب در این رابطه نوشت: «مشخص نیست نبویان چگونه به نامه‌های محرمانه دسترسی پیدا کرده و البته برنامه مربوطه در صداوسیما قطع شده است.»

پس از سخنان نبویان، سعید آجرلو، از اعضای رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، گفت که نبویان مطالب قدیمی را به‌صورت «تحریف‌شده» بیان کرده و عمدا متن را ناقص خوانده است تا از پاسخ‌گویی درباره ادعاهای خود پیرامون متن یادداشت تفاهم فرار کند.

او گفت صداوسیما نباید به محلی برای سیاسی‌کاری تبدیل شود. نبویان پس از آنکه ادعاهایش درباره «مستعمره شدن ایران» و «واگذاری تنگه هرمز» نادرست از آب درآمد، به سراغ انتشار متن‌های محرمانه و قدیمی رفت؛ آن هم به‌صورت تقطیع‌شده. لازم است نهادهای ذی‌ربط به این موضوع ورود کنند.

محمود نبویان و شمار دیگری از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، در روزهای اخیر به‌تندی از یادداشت تفاهم و روند توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا انتقاد و محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان و عباس عراقچی را به خیانت متهم و آنها را تهدید کرده‌اند.

مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تهدید به قتل مسعود پزشکیان، رییس‌ دولت در جمهوری اسلامی، از سوی یک مداح به نام محمدعلی بخشی، او را «فرد گستاخ» نامید.

او خواستار «برخورد قاطع و قانونی مسئولان ذیربط با عناصر مشکوک، خودسر و متجاسری» شد که به دومین مقام کشور «چنین بی‌پروا» اهانت می‌کنند.

بخشی در یک سخنرانی در شهرری تهران گفت: «آقای رییس‌جمهور اگر شروطی که رهبری گفتند محقق نشه، ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمی‌آریم.»

ساعاتی پیش از انتشار بیانیه صدا وسیما در محکومیت اقدام محمود نبویان، شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دستورالعملی جدید، رسانه‌ها را از القای آنچه «دوگانه میدان- دیپلماسی» نامید بر حذر داشت و تاکید کرد رسانه‌ها باید از هرگونه روایت‌سازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند.

در دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی که ایران‌اینترنشنال به نسخه‌ای از آن دست یافته، آمده است: «با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به تداوم نقض آتش‌بس و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و در عین حال حضور هم‌زمان هیات مذاکره‌کننده کشورمان در گفت‌وگوهای ژنو، رسانه‌ها در پوشش اخبار و تحلیل‌ها از القای دوگانه «میدان/ دیپلماسی» به‌طور جدی پرهیز نمایند.»