مصر از نقش پاکستان در دستیابی به تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی قدردانی کرد
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، یکشنبه ۳۱ خرداد با محمداسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در حاشیه نشست «چهار طرف منطقهای» در قاهره دیدار کرد.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد عبدالعاطی در این دیدار از تلاشهای پاکستان و دیگر شرکای منطقهای که به دستیابی به تفاهمنامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی کمک کردهاند، قدردانی کرد.
به نوشته وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی این تفاهمنامه را گامی مهم در کاهش تنشها، جلوگیری از تشدید بحران و فراهم کردن زمینه دستیابی به یک توافق نهایی و پایدار دانست که به تقویت امنیت و ثبات منطقهای کمک میکند.