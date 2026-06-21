نتانیاهو: با توافق یا بدون توافق، اجازه هستهای شدن ایران را نمیدهم
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نشست بینالمللی سیاستگذاری در اورشلیم گفت صرفنظر از نتیجه مذاکرات، اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست یابد.
نتانیاهو گفت: «هر اتفاقی هم که در مذاکرات بیفتد، با توافق یا بدون توافق، به شما تعهد میدهم که ایران تا زمانی که من نخستوزیر هستم، هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
او افزود: «من زندگیام را وقف حفاظت از امنیت دولت اسرائیل کردهام و هیچ چیز این را تغییر نخواهد داد. هیچ چیز. مطلقا هیچ چیز.»