بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم پنجاهمین سالگرد کشته شدن برادرش، یوناتان نتانیاهو، گفت اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای مجهز شود.
نتانیاهو گفت: «صرفنظر از هر تحول سیاسی، اجازه نخواهم داد ایران به سلاح هستهای مجهز شود. تا زمانی که نخستوزیر اسرائیل باشم، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
او خطاب به برادرش افزود: «از زمان کشته شدن تو، یونی، زندگی خود را وقف این هدف کردهام.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین با اشاره به تحولات لبنان گفت: «دستاوردهای بزرگی به دست آوردهایم و از آنها صرفنظر نخواهیم کرد. هر مدت که لازم باشد در منطقه حایل امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهیم ماند تا از ساکنان شمال و همه شهروندان اسرائیل محافظت کنیم.»
نتانیاهو تاکید کرد: «به عنوان نخستوزیر اسرائیل، با قاطعیت بر این موضوع پافشاری میکنم و هیچ چیز آن را تغییر نخواهد داد.»
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، یکشنبه ۳۱ خرداد گفت انتظار دارد تلاشها برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شکست بخورد، هرچند تاکید کرد که دیپلماسی باید ابتدا آزموده شود.
گراهام در برنامه «فیس د نیشن» شبکه سیبیاس گفت: «بیایید راهحل دیپلماتیک را امتحان کنیم. فکر میکنم شکست خواهد خورد. بعد از آن چه اتفاقی میافتد؟»
او که به گفته خود روز جمعه چهار ساعت و نیم با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار و گفتوگو کرده است، در ادامه سناریوی مورد انتظار خود در صورت شکست مذاکرات را تشریح کرد.
گراهام گفت: «اگر این توافق شکست بخورد، دونالد ترامپ با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت. ایالات متحده تنگه هرمز را کنترل خواهد کرد، از همه کسانی که از آن عبور میکنند برای تامین هزینه عملیات عوارض دریافت خواهد کرد و در سال ۲۰۲۶ توافقهای ابراهیم را گسترش خواهد داد.»
او افزود: «اگر جمهوری اسلامی با کنترل تنگه هرمز توسط ایالات متحده مخالفت کند، آنها را نابود خواهیم کرد.»
این سناتور جمهوریخواه همچنین گفت: «اگر این تلاش دیپلماتیک شکست بخورد، دونالد ترامپ تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت. ما آن را اداره خواهیم کرد.»
گراهام افزود: «تلاش خواهیم کرد عربستان سعودی را به توافقهای ابراهیم ملحق کنیم و در سال ۲۰۲۶ به درگیری اعراب و اسرائیل پایان دهیم. همچنین اگر جمهوری اسلامی به حمله به اسرائیل و لبنان ادامه دهد، سیاست جدید این خواهد بود که ایران را هدف قرار دهیم.»
شبکه سیبیاس نیوز به نقل از یک مقام خاورمیانهای گزارش داد فرستادگان ویژه آمریکا، بهویژه در زمینه راهبرد برخورد با اسرائیل و حزبالله در لبنان، با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، همسو نیستند.
به گفته این منبع، روبیو تلاش میکرد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی را از درگیری میان اسرائیل و حزبالله در لبنان از نظر دیپلماتیک جدا نگه دارد. با این حال، نخستین بند تفاهمنامه امضاشده به پایان دائمی وضعیت لبنان اشاره دارد و این رویکرد را نادیده گرفته است.
این مقام خاورمیانهای افزود مقامهای اسرائیلی گنجاندن موضوع لبنان در تفاهمنامه را امتیازی از سوی فرستادگان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به جمهوری اسلامی تلقی کردهاند.
به گفته این منبع، درگیریها در لبنان با وجود توافق دو طرف بر سر آتشبس ادامه یافته است. او افزود این وضعیت نهتنها نخستین روز مذاکرات، بلکه بهطور بالقوه کل آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار داده بود.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، یکشنبه ۳۱ خرداد در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت هدف ارتش اسرائیل در جنوب لبنان همچنان «روشن و بدون تغییر» است.
زمیر تاکید کرد که آتشبس در لبنان شکننده است و نیروها باید برای مقابله با تهدیدها و در صورت لزوم، ازسرگیری سریع عملیات نظامی آماده باشند.
او همچنین گفت هدف ارتش اسرائیل در جنوب لبنان همچنان «روشن و بدون تغییر» است و بر دفاع از شهرکهای شمالی و شهروندان اسرائیل متمرکز است.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت: «برای تحقق این هدف، همه تلاشهای خود را به کار گرفتهایم. عملیات در مناطق علی طاهر و بوفور نیز در همین راستا انجام میشود.»
زمیر همچنین گفت حزبالله پس از کشته شدن چند فرمانده میانی این گروه در دو روز گذشته، در «وضعیت بسیار دشواری» قرار دارد.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (یوکیامتیاو) یکشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد یک نفتکش در آبهای جنوب شرقی شهر الشحر یمن با یک حادثه امنیتی مواجه شده است.
این سازمان گزارش داد که یک نفتکش اعلام کرده حدود ۵۰ مایل دریایی در جنوب شرقی الشحر، یک قایق کوچک حامل پنج فرد مسلح به آن نزدیک شده است.
به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، افراد مسلح ظاهرا قصد سوار شدن به نفتکش را داشتهاند. در واکنش به این اقدام، خدمه کشتی مانورهای گریز انجام داده و مسیر حرکت خود را از قایق تغییر دادهاند.
این نهاد افزود نفتکش پس از رفع تهدید، به مسیر خود به سوی بندر مقصد ادامه داده است. بر اساس این گزارش، کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و مقامهای مسئول در حال بررسی جزییات این حادثهاند.
شهر کوترالکو در استان نوکن آرژانتین میزبان مراسم رونمایی از بلندترین مجسمه ساخته شده از لیونل مسی بود. این مجسمه ۲۶ متری که با ۷۰ تن فولاد و بتن ساخته شده، رکوردی جدید در جهان به ثبت رساند و از مجسمه ۲۱ متری کاپیتان تیم ملی آرژانتین که پیشتر در هند ساخته شده بود، پیشی گرفت.
شهردار شهر کوترالکو در مراسم افتتاحیه تاکید کرد که این مجسمه قرار است به جدیدترین جاذبه گردشگری منطقه تبدیل شود.
صدها نفر از ساکنان محلی، گردشگران و هواداران فوتبال برای حضور در مراسم رونمایی گرد هم آمدند. اطراف این مجسمه با پرچمهای آرژانتین و پیراهنهای تیم ملی این کشور تزئین شده بود و مراسم حالوهوایی کاملا جشنگونه برای طرفداران پرشور لیونل مسی داشت.
طراحی و اجرای مجسمه جدید لیونل مسی که در شهر کوترالکو آرژانتین رونمایی شده، بر عهده آلدو برویسا، هنرمند آرژانتینی، بوده است.