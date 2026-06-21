سفیر آمریکا در سازمان ملل: ترامپ میداند مقامهای جمهوری اسلامی آدمهای خوبی نیستند
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، همزمان با آغاز مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، در شبکه سیبیاس نیوز گفت دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، میداند مقامهای جمهوری اسلامی «آدمهای خوبی نیستند»، اما با تمرکز کامل در تلاش برای دستیابی به یک توافق هستهای است.
والتز گفت: «هیچیک از مقامهای ارشد این حکومت نسلکش به هیچ وجه آدمهای خوبی نیستند. آنها قطعا حتی از بررسی سوابق افبیآی هم عبور نمیکنند. هیچکس انتظار چنین چیزی را ندارد، اما در نهایت دولت رویکردی عملگرایانه در پیش گرفته است.»
او با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات در ایران افزود: «ما میدانیم با چه نوع افرادی طرف هستیم.»
سفیر آمریکا در سازمان ملل در عین حال تاکید کرد هرگونه توافق با جمهوری اسلامی بر پایه اعتماد نخواهد بود، بلکه «کاملا مبتنی بر راستیآزمایی» خواهد بود و با تهدیدهای معتبر به استفاده از نیروی نظامی همراه میشود.
، عضو هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در سوئیس، گفت مهمترین موضوع مطرحشده در نشست اصلی چهارجانبه، اجرای بند ۱۳ تفاهمنامه و پایان جنگ علیه حزبالله بوده است و او افزود: «اگر جنگ در لبنان پایان نیابد، مذاکرات درباره سایر موضوعات انجام نخواهد شد.»
قربانزاده همچنین با اشاره به نشستهای دوجانبه و کارشناسی با هیات قطری گفت مراحل اجرایی مربوط به آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران با مشارکت هیات قطری انجام شده است.
او افزود: «پیشنویس مربوط به معافیتهای تحریمی نفت ایران نهایی شده است و بهزودی شاهد صدور این معافیتها خواهیم بود.»
دان بیکن، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت که تلاش برای تغییر ماهیت حکومت جمهوری اسلامی از طریق تعامل سیاسی نتیجهای نخواهد داشت.
بیکن نوشت: «هر رییسجمهوری آمریکا تصور کرده است که میتواند ماهیت حکومت تندرو ایران را تغییر دهد. تنها راه دستیابی به تغییر مثبت، فروپاشی این حکومت است.»
او افزود: «بنابراین، تا زمانی که آیتاللهها در قدرت هستند، حتی یک سنت هم نباید برای کمک به بازسازی ایران پرداخت شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که جیدی ونس پیش از آغاز مذاکرات چهارجانبه با جمهوری اسلامی گفته بود ایالات متحده در صورتی که جمهوری اسلامی از برنامه هستهای خود دست بکشد و به حمایت از تروریسم پایان دهد، آماده است روابط خود با ایران را بهطور بنیادین متحول کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، که اکنون به عنوان رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در سوئیس حضور دارد، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت که جمهوری اسلامی تهدیدهای مقامهای آمریکایی را «به جایی حساب نمیکند» و نسبت به اقدام نظامی هشدار داد.
قالیباف نوشت: «با خودشان فکر نمیکنند که اگر تهدیدهایشان نتیجهای داشت، به استیصال امروز نمیرسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکاییها را به جایی حساب نمیکنیم.»
او افزود: «بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند. نیروهای مسلح ما آمادهاند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند.»
قالیباف همچنین نوشت: «هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل میکنیم.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک تونل حزبالله را که با تامین مالی و طراحی جمهوری اسلامی در قلب مجدل زون، شهرکی در شهر صور در جنوب لبنان ساخته شده، کشف کرده است که میتواند برای پرتاب پهپادهای مرگبار به سوی اسرائیل استفاده شود.
ارتش اسرائیل جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد این تونل را کشف کرده است. یک مقام نظامی اسرائیلی به ایراناینترنشنال گفت پرتابههای هوایی شلیکشده از این تونل میتوانند به شهرهای پرجمعیت تلآویو، اورشلیم و حیفا برسند.
به گفته ارتش اسرائیل، این تونل کمتر از ۱۰ روز در جریان تصرف شهرک مجدل زون کشف شد. در این عملیات هشت نیروی حزبالله کشته شدند.
ارتش اسرائیل به شماری از خبرنگاران خارجی، از جمله ایراناینترنشنال، اجازه داد همراه نیروهایش به جنوب لبنان بروند و از تونلی بازدید کنند که به گفته ارتش بیش از ۵۰ پهپاد مرگبار و اتاقی پر از هشت تُن مین و بمب در آن قرار دارد.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «این تجهیزات و تاسیسات ایرانی است و ثابت میکند حزبالله یکی دیگر از نیروهای نیابتی در لبنان است.» او این تونل حاوی پرتابگرهای موشک و پهپاد را «یکی از بزرگترین» تونلهایی خواند که در جنوب لبنان پیدا شده است.
در جریان همراهی خبرنگاران با ارتش اسرائیل، درگیریهای شدیدی میان حزبالله و اسرائیل رخ داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد پنج سرباز، از جمله فرمانده گردان ۵۲ ارتش کشته شدند.
دومین جنگ اسرائیل با لبنان از اکتبر ۲۰۲۳ زمانی آغاز شد که حزبالله در واکنش به حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، به سوی اسرائیل موشک شلیک کرد.
این دومین گزارش طی سه هفته گذشته درباره کشف تونلی در لبنان است به گفته اسرائیل، حکومت ایران برای حزبالله ساخته است.
اسرائیل ۱۱ خرداد اعلام کرد نیروهای این کشور قلعه ۹۰۰ ساله بوفورت و یک خطالراس استراتژیک را در جنوب لبنان تصرف کردهاند که به آنها اشراف کاملی بر بخشهای زیادی از جنوب لبنان و شمال اسرائیل میدهد. نخستین تونلی که گفته میشود به دست نیروهای جمهوری اسلامی برای حزبالله ساخته شده است، در نزدیکی این قلعه بود.
این اعلام ارتش اسرائیل ممکن است بر گفتوگوهای میان دولتهای آمریکا و ایران در سوئیس تاثیر بگذارد. برچیدن توان موشکهای بالستیک و سامانههای پهپادی جمهوری اسلامی، از نگرانیهای اصلی امنیتی اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس است.
مقامهای دولت اسرائیل پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته بارها درباره اینکه حکومت ایران از محل میلیاردها دلار تخفیف تحریمی طبق این یادداشت تفاهم برای تامین مالی حزبالله و پایگاههای نظامی زیرزمینی آن در سراسر جنوب لبنان ابراز نگرانی کردهاند.
چه چیزهایی در تونل مشاهده شد؟
این تونل که فقط ۲۰ متر با مسجدی در مرکز شهر فاصله دارد، دارای چهار سکوی پرتاب برای شلیک پهپادهای پیشرفته به سوی اسرائیل استاست. یک سخنگوی نظامی به ایراناینترنشنال گفت: «ساخت تونلی با محل پرتاب، روشی ایرانی است. تونلهای حزبالله خوباند، اما نه به خوبی [تونلهای ایرانی].»
او افزود: «ایرانیها توانایی بسیار بالایی در ساختوساز زیرزمینی دارند. آنها در ایران و در یمن برای حوثیها تونل ساختهاند.»
در اوایل ژوئن، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل گفت: «ارتش در حال افشای یکی از داراییهای شبکه تونلهای زیرزمینی سازمان تروریستی حزبالله است که با طراحی و تامین مالی رژیم تروریستی ایران در ارتفاعات بوفورت ساخته شده است.»
به گفته ارتش اسرائیل تونل جدید بیش از ۲۰۰ متر طول و بیش از ۲۵ متر عمق دارد و شامل چهار دهانه پرتاب و ۱۲ اتاق است. این اتاقها بهعنوان محل اقامت نیروها و انبار مواد منفجره، موشکهای ضدتانک و پهپادها استفاده میشدند.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «این تونل زیرساختی سطح بالا دارد و مطابق با استانداردهای ایرانی است.»
مجدل زون حدود هفت کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد. ارتش اسرائیل خبرنگاران را با خودروهای هاموی در مسیری ۳۵ دقیقهای به این شهر بُرد. به گفته یک مقام نظامی ارتش اسرائیل، این شهرک شیعهنشین دو هزار نفر جمعیت داشت و «حزبالله در این منطقه از حمایت گستردهای برخوردار است.» از زمان آغاز جنگ با حزبالله در اکتبر ۲۰۲۳، مجدل زون به شهری متروکه تبدیل شده است.
نیروهای حزبالله پس از آنکه ارتش اسرائیل دو سال پیش این تونل را مسدود کرد، به شهر بازگشتند تا آن را دوباره باز کنند. به گفته یک مقام ارتش اسرائیل، این تونل و موقعیت راهبردی آن در ارتفاعات، آن را به یکی از پایگاههای ارزشمند دستگاه نظامی حزبالله تبدیل کرده است.
این مقام ارتش اسرائیل گفت: «ساخت آن [تونل] برای آنها [حکومت ایران و حزبالله] ده سال طول کشید.»
مسیر انتقال خبرنگاران به مجدل زون از شهر ساحلی ناقوره در لبنان گذشت؛ جایی که مقر نیروهای نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان، یونیفل، قرار دارد. یک مقام ارتش اسرائیل از عملیات یونیفل، نیروی سازمان ملل، بهشدت انتقاد کرد و گفت این نیرو در خلع سلاح حزبالله، آنگونه که در قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل مقرر شده، ناکام مانده است.
این مقام نظامی گفت: «یونیفل اصلا کمکی نمیکند. آنها تلاش میکنند حمایت خود از حزبالله را پنهان کنند. یونیفل مسیرهای حرکت خودروهای ارتش اسرائیل را به حزبالله اطلاع میدهد.»
این مقام ارتش اسرائیل افزود ارتش بهتازگی کشف کرده است که یکی از کارکنان لبنانی یونیفل، همزمان عضو حزبالله است. افزون بر این، یک هتل لبنانی به حزبالله خدمات میداد و برای حزبالله و سازمان ملل کارت شناسایی چاپ میکرد.
یک سخنگوی یونیفل در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اتهامهای ارتش اسرائیل گفت: «اطلاعی ندارم.» او افزود: «از آنجا که امروز تعطیلی یونیفل است، نمیتوانم بررسی کامل انجام دهم. همه سر کار نیستند، فقط نیروهای ضروری مشغول کارند.»