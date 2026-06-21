وزیر خارجه سوئیس: سوئیس چارچوبی برای گفتوگو و دیپلماسی فراهم میکند
اینیاتسیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، در پیامی در شبکه ایکس با استقبال از عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای حضور در نشست بورگناشتوک نوشت که سوئیس چارچوبی برای گفتوگو و دیپلماسی فراهم میکند.
او افزود در شرایطی چالشبرانگیز، روابط مبتنی بر اعتماد میان سوئیس و ایران، که در ماموریت حافظ منافع سوئیس بازتاب یافته، همچنان در خدمت دیپلماسی، صلح و امنیت در خاورمیانه قرار دارد.
در حاشیه این نشست، وزیر خارجه سوئیس با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز دیدار و درباره تحولات مرتبط با ایران و نقش آژانس گفتوگو کرد.