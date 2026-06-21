اینیاتسیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، در پیامی در شبکه ایکس با استقبال از عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای حضور در نشست بورگن‌اشتوک نوشت که سوئیس چارچوبی برای گفت‌وگو و دیپلماسی فراهم می‌کند.

او افزود در شرایطی چالش‌برانگیز، روابط مبتنی بر اعتماد میان سوئیس و ایران، که در ماموریت حافظ منافع سوئیس بازتاب یافته، همچنان در خدمت دیپلماسی، صلح و امنیت در خاورمیانه قرار دارد.

در حاشیه این نشست، وزیر خارجه سوئیس با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز دیدار و درباره تحولات مرتبط با ایران و نقش آژانس گفت‌وگو کرد.