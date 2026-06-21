بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با اشاره به حملات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گفت خسارت واردشده به سپاه پاسداران در نتیجه این حملات به «صدها و صدها میلیارد دلار» می‌رسد و بازسازی آن زمان بسیار زیادی خواهد برد.

نتانیاهو گفت: «آن‌قدر اهداف مختلف را مورد حمله قرار دادیم که خسارت جمعی واردشده به اقتصاد سپاه پاسداران نه در حد میلیون‌ها دلار است، نه صدها میلیون دلار و نه حتی صدها میلیارد دلار؛ بلکه در حد صدها و صدها میلیارد دلار برآورد می‌شود و بازسازی این خسارت‌ها زمان بسیار زیادی خواهد برد.»

او همچنین گفت اسرائیل با همکاری ارتش آمریکا «بزرگ‌ترین حمله هوایی تاریخ خود» را انجام داده است.

نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «ما زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. ۲۰ نفر از برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای آن‌ها را از میان برداشتیم و وقتی دانشمندان را حذف می‌کنید، ساختن یک سلاح هسته‌ای بسیار دشوار می‌شود.»

نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل رهبری، صنعت موشکی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و صنایع نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و آن‌ها را تضعیف کرده است.