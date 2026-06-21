مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، هم‌زمان با آغاز مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، در شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفت دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، می‌داند مقام‌های جمهوری اسلامی «آدم‌های خوبی نیستند»، اما با تمرکز کامل در تلاش برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای است.

والتز گفت: «هیچ‌یک از مقام‌های ارشد این حکومت نسل‌کش به هیچ وجه آدم‌های خوبی نیستند. آن‌ها قطعا حتی از بررسی سوابق اف‌بی‌آی هم عبور نمی‌کنند. هیچ‌کس انتظار چنین چیزی را ندارد، اما در نهایت دولت رویکردی عملگرایانه در پیش گرفته است.»

او با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات در ایران افزود: «ما می‌دانیم با چه نوع افرادی طرف هستیم.»

سفیر آمریکا در سازمان ملل در عین حال تاکید کرد هرگونه توافق با جمهوری اسلامی بر پایه اعتماد نخواهد بود، بلکه «کاملا مبتنی بر راستی‌آزمایی» خواهد بود و با تهدیدهای معتبر به استفاده از نیروی نظامی همراه می‌شود.