در دقیقه پنجم، هلند تنها با هفت لمس توپ از یک سوی زمین به سوی دیگر رسید. بروبی توپ بلند ارسالی از بارت فربروخن، دروازه‌بان تیم، را مهار کرد و آن را به خاکپو در جناح چپ سپرد. سپس وارد محوطه جریمه شد و ارسال زمینی این وینگر را به گل نخست مسابقه تبدیل کرد.

بروبی ۱۲ دقیقه بعد دومین گل خود را نیز به ثمر رساند. او پس از فرار از یارگیری ایساک هین، مدافع سوئد، روی ارسال زمینی دنزل دامفریس توپ را وارد دروازه کرد.

سوئد در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست تصور می‌کرد یکی از گل‌ها را جبران کرده است؛ جایی که گوستاف لاگربیِلکه پس از پیشی گرفتن از فربروخن روی یک ضربه آزاد، توپ را با ضربه سر وارد دروازه خالی کرد، اما پرچم کمک‌داور به نشانه آفساید بالا رفت.

تلاش سوئد برای بازگشت به بازی کمتر از دو دقیقه پس از آغاز نیمه دوم ناکام ماند. خاکپو روی یک ارسال خطرناک دیگر از دامفریس که از مقابل دروازه عبور کرد، در تیر دوم صاحب موقعیت شد و گل سوم هلند را به ثمر رساند.

خاکپو در دقیقه ۵۴ دومین گل خود را نیز زد. سامرویل که در بین دو نیمه وارد زمین شده بود، با پیشروی خود زمینه‌ساز این گل شد و توپ را برای مهاجم لیورپول مهیا کرد تا با ضربه‌ای زمینی، کریستوفر نوردفلدت را مغلوب کند.

این گل تعداد گل‌های زده‌شده در این جام جهانی را به ۱۰۰ گل در ۳۳ مسابقه رساند؛ سریع‌ترین زمانی که شمار گل‌ها به عدد ۱۰۰ رسیده است، از جام جهانی ۱۹۵۸ به این سو؛ رقابت‌هایی که این رکورد در ۳۲ یا ۳۳ بازی ثبت شده بود، زیرا برخی مسابقات همزمان برگزار می‌شدند.

سوئدِ تحت هدایت گراهام پاتر پنج دقیقه بعد یکی از گل‌ها را جبران کرد. آنتونی الانگا، بازیکن تعویضی، روی یک پاس عمقی صاحب توپ شد و با ضربه‌ای چیپ توپ را از بالای سر فربروخن عبور داد و وارد دروازه کرد.

سامرویل در ادامه نمایش خوب خود در نیمه دوم، با یک فرار در دقایق پایانی و ضربه‌ای دقیق به گوشه پایین دروازه، گل پنجم هلند را به ثمر رساند.

هلند با چهار امتیاز به صدر جدول گروه F صعود کرد، در حالی که سوئد احتمالا برای قطعی کردن حضور خود در مرحله حذفی، به کسب نتیجه مقابل ژاپن در آخرین دیدار مرحله گروهی نیاز خواهد داشت.