جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، گفت: «مشتاقانه منتظر شروع مذاکرات فنی با ایرانی‌ها، پاکستانی‌ها و قطری‌ها هستم... ما امیدواریم که در مورد مسئله هسته‌ای و آتش‌بس لبنان پیشرفت کنیم.»

به گزارش خبرگزاری رویترز، او اشاره کرد: «فقط یک یا دو روز می‌توانم در سوئیس باشم» و گفت که «پرونده هسته‌ای تهران و آتش‌بس لبنان دو موضوع اصلی هستند که بر آنها تمرکز خواهیم داشت.»

ونس در پاسخ به این پرسش که آیا درگیری‌ها در لبنان ممکن است مذاکرات را از مسیر خارج کند، گفت: «اوضاع در آن جا بهتر شده و تا حدی از شدت تنش‌ها کاسته شده است.»