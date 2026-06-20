رویترز در گزارشی که جمعه ۲۹ خرداد منتشر شد، نوشت در حالی که تهران و واشینگتن خود را برای مذاکرات درباره توافقی آماده می‌کنند که می‌تواند به پایان جنگ منجر شود و راه را برای آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران و بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد این کشور باز کند، سپاه پاسداران در موقعیتی قرار گرفته است که احتمالاً یکی از بزرگ‌ترین برندگان این توافق خواهد بود.

این خبرگزاری یادآور شد که ایالات متحده و متحدان غربی‌اش سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی می‌دانند. با این حال، چهار منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته‌اند که سپاه، بیش از هر نهاد دیگری، در موقعیتی قرار دارد که از لغو تحریم‌ها، ازسرگیری صادرات نفت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین منفعت مالی را ببرد.

به نوشته رویترز، همین جایگاه اقتصادی سپاه می‌تواند به یکی از موانع اصلی اجرای توافق تبدیل شود. این خبرگزاری می‌نویسد نفوذ گسترده سپاه در اقتصاد ایران به اندازه‌ای است که باقی ماندن آن در فهرست سازمان‌های تروریستی، تلاش‌ها برای احیای اقتصاد و رفع تحریم‌ها را به‌شدت پیچیده خواهد کرد.

سپاه پاسداران امپراتوری تجاری بزرگی دارد

رویترز در ادامه به گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران پرداخت و نوشت این نهاد که به فرمان روح‌الله خمینی تاسیس شد، در دوران رهبری علی خامنه‌ای به یک قدرت اقتصادی و امنیتی بزرگ تبدیل شد و علاوه بر ایفای نقش محوری در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، مسئولیت سرکوب مخالفان داخلی را نیز بر عهده گرفت.

به گزارش این خبرگزاری، از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند، سپاه پاسداران نفوذ خود را در ساختار قدرت ایران بیش از پیش افزایش داده و در روند انتقال رهبری به مجتبی خامنه‌ای نیز نقش مؤثری ایفا کرده است. یکی از منابع ارشد ایرانی به رویترز گفت: «سپاه برنده واقعی جنگ است.» به گفته او، این نهاد با تضمین بقای نظام جمهوری اسلامی، اکنون در بهترین موقعیت برای بهره‌برداری از هرگونه لغو تحریم قرار دارد؛ زیرا طی دهه‌های گذشته مسئولیت بخش عمده عملیات دور زدن تحریم‌های ایران را بر عهده داشته است.

رویترز نوشت سخنگوی سپاه پاسداران از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده است.

این گزارش با اشاره به برخی مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، از جمله معافیت‌های مربوط به صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و دسترسی ایران به صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی، به نقل از یکی دیگر از منابع ارشد ایرانی نوشت سپاه هم‌اکنون شبکه‌ای چند میلیارد دلاری از فعالیت‌های نفتی، کشتیرانی، بازرگانی و پروژه‌های عمرانی را در اختیار دارد و هرگونه رونق اقتصادی، دامنه این فعالیت‌ها را بیش از پیش گسترش خواهد داد.

رویترز همچنین به نقش قرارگاه خاتم‌الانبیا، بازوی مهندسی سپاه، اشاره کرد و نوشت این مجموعه بر صدها شرکت فعال در پروژه‌های بزرگ زیرساختی، انرژی، مخابرات، خودروسازی، گردشگری و لجستیک نظارت دارد و یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

این خبرگزاری افزود کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی نداده است.

سپاه پاسداران از توافق موقت سود خواهد برد

به نوشته رویترز، حتی اگر توافق موقت اجرایی شود، سپاه پاسداران همچنان از موقعیت ممتاز خود در اقتصاد ایران بهره خواهد برد. بر اساس قوانین سرمایه‌گذاری ایران، شرکت‌های خارجی برای فعالیت در کشور باید با شرکت‌های داخلی همکاری کنند و از آنجا که شمار زیادی از این شرکت‌ها به سپاه وابسته هستند، این نهاد عملاً به دروازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به سودآورترین بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.

رویترز هشدار داد این وضعیت می‌تواند شرکت‌های غربی را، حتی بدون همکاری مستقیم با سپاه، در معرض خطر نقض تحریم‌های باقی‌مانده علیه این نهاد قرار دهد. جرمی پنر، بازرس پیشین تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا و شریک کنونی شرکت حقوقی «هیوز هابارد و رید»، به رویترز گفت: «سپاه تمام رشته‌های پشت‌پرده صنعت نفت ایران را در اختیار دارد و نمی‌توان پیامدهای حقوقی تجارت با این شبکه را نادیده گرفت.» او افزود حتی اگر صادرات نفت ایران طبق توافق موقت مجاز باشد، حضور سپاه در پشت صحنه همچنان شرکت‌های آمریکایی را با خطرهای حقوقی مواجه می‌کند.

رویترز همچنین یادآور شد قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» آمریکا که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، به قربانیان حملات تروریستی اجازه می‌دهد از شرکت‌های آمریکایی که به نهادهای متهم به تروریسم، از جمله سپاه پاسداران، کمک کرده‌اند، شکایت کنند.

در عین حال، منابع ایرانی به رویترز گفتند اگر مذاکرات به توافقی جامع منجر نشود و تحریم‌ها پابرجا بماند، سپاه همچنان از معافیت‌های موقت صادرات نفت سود خواهد برد و به دلیل تجربه گسترده در دور زدن تحریم‌ها، کنترل خود بر اقتصاد ایران را حفظ خواهد کرد. به گفته آنها، سپاه طی سال‌های گذشته شبکه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های صوری و مسیرهای غیررسمی برای صادرات نفت، حمل‌ونقل و تجارت ایجاد کرده است.

با این حال، یکی دیگر از منابع ارشد ایرانی به رویترز گفت سیاست «فشار حداکثری» که ترامپ پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد و در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود نیز آن را تشدید کرد، فعالیت این شبکه‌ها را دشوارتر کرده است. او گفت این اقدامات «راه‌های دور زدن تحریم‌ها را محدود و هزینه اداره شبکه‌های غیررسمی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.»

