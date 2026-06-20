وال‌استریت ژورنال شنبه ۳۰ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد واشینگتن و دوحه در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن ایران بتواند از بخشی از دارایی‌های مسدودشده خود برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند.

بر اساس این سازوکار که هنوز نهایی نشده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استفاده از منابع مالی بلوکه‌شده، مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای بشردوستانه را خریداری کند.

این منابع عمدتا از درآمدهای نفتی ایران تشکیل شده‌اند که به دلیل تحریم‌ها در خارج از کشور مسدود مانده‌اند.

منابع آگاه گفتند این سازوکار می‌تواند به الگویی برای استفاده از دیگر دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در نقاط مختلف جهان تبدیل شود.

به گفته برخی از این منابع، این اقدام همچنین می‌تواند نخستین گام در مسیر دسترسی به بخشی از ۲۴ میلیارد دلار دارایی‌ای باشد که تهران خواهان آزادسازی سریع آن است.

مشوق اقتصادی در کنار مذاکرات

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، تهران هنوز موافقت خود را با این سازوکار اعلام نکرده است. با این حال، به گفته منابع مطلع، این موضوع یکی از پیشنهادهایی است که انتظار می‌رود آمریکا در جریان دو ماه مذاکرات هسته‌ای پیش رو با تهران مطرح کند.

قرار بود این گفت‌وگوها پس از تفاهم برای توافق به‌منظور پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز آغاز شود اما به‌دنبال حملات متقابل اسرائیل و حزب‌الله لبنان، نشست برنامه‌ریزی شده برای جمعه ۲۹ خرداد میان مقام‌های ارشد ایالات متحده و جمهوری اسلامی، لغو شد .

صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه در اندیشکده چتم هاوس، گفت آزادسازی حتی بخشی از این دارایی‌ها می‌تواند هم به کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران کمک کند و هم نشانه‌ای از کاهش تنش میان تهران و واشینگتن باشد.

او افزود این اقدام از معدود مشوق‌های ملموسی است که تهران می‌تواند از آمریکا دریافت کند تا به تثبیت پول ملی و کاهش فشارهای اقتصادی داخلی کمک شود.

با این حال، بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، همچنان موانع زیادی بر سر راه وجود دارد.

مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۷ خرداد در پیامی گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، «از سر استیصال» با توقف درگیری‌ها موافقت کرده است.

ترامپ نیز در واکنش نوشت: «ما از روی استیصال مذاکره نکردیم. این ایران بود که از روی استیصال آمد. کارشان تمام است. این ۶۰ روز را تا پایان ادامه می‌دهیم. هیچ پولی به آن‌ها داده نخواهد شد؛ حتی ۱۰ سنت.»

اختلاف بر سر دسترسی ایران به دارایی‌ها

بر اساس توافق امضا شده میان تهران و واشینگتن، آمریکا متعهد شده است دارایی‌های مسدودشده ایران را برای استفاده در دسترس قرار دهد و درباره سازوکار اجرایی آن مذاکره کند.

یک مقام آمریکایی نیز گفته است تا زمانی که تهران به شکل سازنده در مذاکرات مشارکت کند، امکان استفاده از این منابع وجود خواهد داشت.

این منابع علاوه بر درآمدهای نفتی هستند که واشینگتن موافقت کرده است بلافاصله پس از امضای توافق، فروشش از سر گرفته شود.

آمریکا برای تسهیل این روند، صدور مجوزها و معافیت‌های تحریمی لازم را نیز در نظر گرفته است.

منتقدان توافق معتقدند دولت آمریکا پیش از آن که تهران امتیازی در برنامه هسته‌ای خود بدهد، مشوق‌های مالی بزرگی در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهد.

در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، و دیگر مدافعان توافق معتقدند این رویکرد به بازگشایی تنگه هرمز، کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری کمک می‌کند و در عین حال منافع اقتصادی ایران را به پیشرفت مذاکرات گره می‌زند.

بخش عمده دارایی‌های مسدودشده ایران در کشورهایی مانند چین، هند، عراق و قطر نگهداری می‌شود. شش میلیارد دلار موجود در قطر نیز در سال ۲۰۲۳ و در چارچوب توافق آزادی پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران، از کره جنوبی به دوحه منتقل شد. قرار بود این منابع صرف خرید کالاهای بشردوستانه شود، اما پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، دولت جو بایدن بار دیگر دسترسی ایران به این پول‌ها را متوقف کرد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، ایران در میانه بحران اقتصادی، تورم فزاینده و سقوط ارزش پول ملی به ارز خارجی نیاز دارد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده به تنهایی برای بهبود اقتصاد ایران کافی نیست و هرگونه کاهش گسترده‌تر تحریم‌ها به میزان پیشرفت تهران در برآورده کردن خواسته‌های آمریکا در پرونده هسته‌ای بستگی خواهد داشت.