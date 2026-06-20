روزنامه اقتصادی «ودوموستی» به نقل از الکسی یورک، محقق مرکز مطالعات خاورمیانه، متعلق به موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل آکادمی علوم روسیه، نوشت که ارزیابی عملی بودن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی در حال حاضر دشوار است.

او افزود: «از یک سو، هیچ یک از طرفین به از سرگیری کامل خصومت‌ها علاقه‌ای ندارند زیرا قادر به دستیابی به اهداف خود از طریق نیروی نظامی نیستند. از سوی دیگر، این سند از نظر قانونی الزام‌آور نیست و همچنین به نفع خواسته‌های ایران است.»

یورک اضافه کرد: «ایالات متحده احتمالاً به دنبال استفاده از هر فرصت برای تغییر اوضاع به نفع خود خواهد بود. واشینگتن به هیچ بهانه خاصی نیاز نخواهد داشت. برای دونالد ترامپ کافی خواهد بود که بار دیگر ایران را به عدم رعایت توافق یا به تأخیر انداختن مذاکرات متهم کند.»

او این احتمال را رد نکرد که سرانجام یک توافق الزام‌آور از نظر قانونی حاصل می‌شود و گفت: «اما برای انجام این کار، طرفین باید به سختی تلاش کنند تا یک سند با متن مشخص تهیه کنند.»

این پژوهشگر روس تاکید کرد که این موضوع تا حد زیادی به چگونگی تحولات در منطقه و سراسر جهان بستگی دارد.