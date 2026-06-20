آموزش و پرورش قزوین: امتحانات به دلیل ضرورت حضور در مراسم خامنهای به تعویق افتاد
روحالله محمدخانی، سرپرست ادارهکل آموزش و پرورش قزوین، شنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم به دلیل برگزاری مراسم تشییع جنازه خامنهای و «ضرورت» حضور دانشآموزان در این مراسم، به ۲۰ تیرماه موکول شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هفته گذشته اعلام کرده بود که امتحانات نهایی از ۲۱ تیرماه آغاز میشود.
در برنامه اولیه، قرار بود امتحانات نهایی پایه یازدهم از ۱۳ تیر و امتحانات پایه دوازدهم از ۱۴ تیر آغاز شود و تا هشتم مرداد ادامه یابد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، درباره یادداشت تفاهم با آمریکا گفت که این تفاهم «زبانی برای ساختن آیندهای امنتر، باثباتتر و امیدوارکنندهتر برای ایران و منطقه است.»
مهاجرانی در یادداشتی نوشت: «میدان و دیپلماسی در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه دو مسیر مکمل برای تامین منافع ملیاند.»
پزشکیان یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی را «سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر» خوانده بود.
میگل آلمیرون، بازیکن تیم ملی پاراگوئه، نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی شد که به دلیل پوشاندن دهانش با دست از زمین اخراج شد. این هافبک پاراگوئه در وقتهای تلفشده نیمه اول دیدار مقابل ترکیه و در جریان درگیری با مرت مولدور، مدافع تیم ملی ترکیه، دستش را روی دهانش گذاشت.
این اخراج، امید ترکیه به بازگشت به بازی را زنده کرد، اما پاراگوئه ۱۰ نفره با نمایشی جنگنده توانست برتری خود را حفظ کند، شانس صعودش به مرحله حذفی را افزایش دهد و ترکیه را از رقابتها کنار بزند.
پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدیویی، ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، کارت قرمز را به آلمیرون نشان داد؛ اخراجی که بر اساس قانون جدیدی صادر شد که پیش از آغاز جام جهانی به اجرا درآمده است.
این قانون جدید که پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ به تصویب IFAB و فیفا رسید، به داوران اجازه میدهد بازیکنانی را که هنگام مشاجره با حریف دهان خود را میپوشانند، با کارت قرمز جریمه کنند.
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، در دفاع از این قانون گفته است: «اگر بازیکنی دهانش را بپوشاند و حرفی بزند که پیامد نژادپرستانه داشته باشد، باید اخراج شود. باید این فرض وجود داشته باشد که او چیزی گفته که نباید میگفته، وگرنه نیازی نداشت هنگام صحبت کردن دهانش را بپوشاند. اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید، هنگام حرف زدن دهانتان را نمیپوشانید. موضوع به همین سادگی است.»
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا با همکاری قطر در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران برای مصارف بشردوستانه در دسترس جمهوری اسلامی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، این طرح که هنوز نهایی نشده، با هدف فراهم کردن امکان استفاده جمهوری اسلامی از بخشی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده در نقاط مختلف جهان تهیه شده است.
منابع آگاه به والاستریت ژورنال گفتند قطر بر اساس این سازوکار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد با استفاده از داراییهای مسدودشده ایران، که عمدتا از درآمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل شده و به دلیل تحریمها در خارج از کشور بلوکه شدهاند، مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای بشردوستانه خریداری کند.
به گفته این منابع، جمهوری اسلامی هنوز باید با این سازوکار موافقت کند. آنها افزودند این طرح یکی از پیشنهادهایی است که انتظار میرود واشینگتن طی دو ماه آینده و در جریان گفتوگوهای هستهای با تهران مطرح کند.
یک نظرسنجی تازه در آمریکا نشان میدهد بیش از نیمی از هواداران جنبش «ماگا» از تغییر حکومت در ایران حمایت میکنند. این نظرسنجی در شرایطی منتشر میشود که امضای تفاهمنامه با تهران با انتقاد بخشی از جمهوریخواهان روبهرو شده است.
خبرگزاری دولتی لبنان (NNA) گزارش داد جنگندهها و پهپادهای اسرائیلی از شامگاه جمعه ۲۹ خرداد تا صبح شنبه ۳۰ خرداد، مجموعهای از حملات را در منطقه نبطیه انجام دادند که به تخریب ساختمانهای مسکونی و خانهها منجر شد.
بر اساس این گزارش، توپخانه اسرائیل نیز پیش از طلوع آفتاب شهر نبطیه و مناطق اطراف آن را گلولهباران کرد.
خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد در نتیجه این حملات دستکم پنج نفر کشته شدند.
به گفته یک مقام آمریکایی، اسرائیل و حزبالله ۲۹ خرداد پس از تشدید درگیریها در لبنان با برقراری آتشبس موافقت کردند.
یک مقام ارشد اسرائیلی و دو منبع نزدیک به حزبالله نیز در گفتوگو با رویترز این توافق را تایید کردند.
این مقام آمریکایی گفت آتشبس قرار بود از ساعت چهار بعدازظهر جمعه به وقت محلی، برابر با ۱۳ به وقت گرینویچ، اجرایی شود.
رسانههای لبنانی ۲۹ خرداد از کشته شدن دستکم ۱۸ نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد چهار نیروی این کشور از جمله یک فرمانده گردان تانک در حمله حزبالله جان خود را از دست دادند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به جان باختن چهار نظامی این کشور در جنوب لبنان هشدار داد اسرائیل حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزبالله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت.
نتانیاهو تاکید کرد ارتش اسرائیل به عملیات خود برای مقابله با تهدیدها علیه نیروها و قلمرو اسرائیل ادامه خواهد داد و تا هر زمان که لازم باشد، در نوار امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نیز در پیامی در شبکه ایکس، خواستار تشدید حملات علیه حزبالله شد و نوشت: «به ازای هر اشکی که یک مادر اسرائیلی میریزد، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند. تمام لبنان باید در آتش بسوزد.»
او تاکید کرد اسرائیل نباید به «واکنشهای حسابشده و خویشتنداری» اکتفا کند و باید «تروریسم را بهطور کامل شکست دهد».
با وجود امضای رسمی یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن و تاکید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر لزوم توقف درگیریها در لبنان، حملات متقابل اسرائیل و حزبالله ادامه یافت.
در بند نخست یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف و متحدانشان بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملات اسرائیل به لبنان را مغایر مفاد این سند دانسته و آن را نشانه اجرا نشدن تعهدات مربوط به توقف درگیریها توصیف کردهاند.