معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی: فعالیتهای توسعه نیروگاه اتمی بوشهر ادامه دارد
مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی، اعلام کرد متخصصان روسی که در پروژه ساخت فازهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر فعالیت میکنند، بهزودی به ایران بازخواهند گشت.
او گفت روند بازگشت این نیروها در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و فعالیتهای مربوط به توسعه نیروگاه اتمی بوشهر ادامه دارد.
الکسی لیخاچف، رییس شرکت دولتی روساتم، نیز پیشتر از بازگشت مرحلهای متخصصان روسی به نیروگاه اتمی بوشهر پس از کاهش خطر حمله به ایران خبر داده بود.