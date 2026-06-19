امام جمعه قم: مسئولان زیر بار خواستههای غیرقانونی آمریکا نخواهند رفت
محمد سعیدی، امام جمعه قم، درباره پیام مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا گفت مسئولان کشور در صورت «زیادهخواهی» آمریکا، زیر بار خواستههای غیرقانونی آن نخواهند رفت.
او در خطبههای نماز جمعه قم گفت مجتبی خامنهای در پیام خود بر صیانت از حقوق کشور و جبهه مقاومت تاکید کرده است و این موضوع مبنای قضاوت و انتظار مردم خواهد بود.
سعیدی افزود مردم ایران با وجود تجربه بدعهدیهای آمریکا، به احترام نظر رهبر جمهوری اسلامی بر حفظ وحدت تاکید دارند و امیدوارند طرف مقابل به تعهدات خود پایبند بماند.