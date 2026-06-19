دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به اظهارات برخی اعضای حزب دموکرات آمریکا که گفتند جنگ اخیر جمهوری اسلامی را تقویت کرده است، این دیدگاه را رد کرد.
او در پیامی در تروت سوشال نوشت جنگ جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است و این کشور دیگر نیروی هوایی، نیروی دریایی، پدافند هوایی، رادار یا تقریبا هیچچیز دیگری ندارد.
ترامپ با انتقاد از کسانی که میگویند جمهوری اسلامی اکنون نسبت به چهار ماه پیش در وضعیت بهتری قرار دارد، نوشت: «باور میکنید بتوان چنین حرفی زد؟ بعضی افراد چقدر میتوانند احمق باشند؟»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، درباره لبنان واکنش نشان داد و او را به ترویج جنگ و خشونت متهم کرد.
عراقچی در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به سخنان بنگویر نوشت این اظهارات از سوی یک مقام ارشد دولت اسرائیل مطرح شده و نشاندهنده تهدیدی فراتر از لبنان است.
او همچنین دولت اسرائیل را «فرقه مرگپرست و نسلکش» و «تهدیدی برای بشریت» خواند و گفت تنها هدف آنها ادامه جنگ است.
بنگویر پیشتر در واکنش به نقض آتشبس و حملات اخیر حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، گفت «تمام لبنان باید بسوزد» و خواستار تشدید حملات اسرائیل به لبنان شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خواستار ادامه بسته ماندن تنگه هرمز تا زمان توقف حملات اسرائیل و عقبنشینی کامل این کشور از خاک لبنان شد.
این رسانه همچنین خواستار لغو همه مذاکرات آتی شد و نوشت ادامه حملات اسرائیل به لبنان و باقی ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، به معنای نقض بند نخست تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا است.
این خبرگزاری افزود اگر جمهوری اسلامی پیش از اجرای تعهدات آمریکا و توقف حملات اسرائیل، تنگه هرمز را باز کند، بخشی از اهرمهای فشار خود را از دست خواهد داد.
تسنیم همچنین گزارشهای منتشرشده درباره باز بودن تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خواند و نوشت این موضوع با وعدههای مقامهای دولتی و تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، درباره تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا گفت پزشکیان با اجازه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، این توافق را پذیرفته و کسی حق رویارویی با دولت و وزیران را ندارد.
او در خطبههای نماز جمعه مشهد گفت برخی شعارها و عبارات مطرحشده علیه مقامهای دولتی در تجمعهای اخیر قابل قبول نیست. او افزود برخورد با وزیران دولت جمهوری اسلامی به معنای با نظام است و با موضع رهبر جمهوری اسلامی در تضاداست.
علمالهدی در عین حال گفت از نظر او، پیام مجتبی خامنهای نشان میدهد این تفاهمنامه دارای اشکال است و خود رهبر جمهوری اسلامی نیز «نظر دیگری» درباره آن داشته است.
او همچنین گفت «جنگ تمام شده، اما مبارزه تمام نشده است» و جمهوری اسلامی به هیچ قیمت و مصلحتی شعار «مرگ بر آمریکا» را کنار نخواهد گذاشت.
سیانان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی اطلاع داده است که اسرائیل قصد تشدید حملات خود در لبنان را ندارد.
این منبع گفت آمریکا این پیام را در چارچوب تلاشها برای ازسرگیری گفتوگوهای هستهای با جمهوری اسلامی منتقل کرده است. به گفته او، پس از حملات اخیر اسرائیل به لبنان، به تهران اعلام شده است که اسرائیل با ادامه نیافتن تنشها موافقت کرده و اکنون این حزبالله است که باید حملات خود را متوقف کند.
بر اساس گزارش سیانان، جمهوری اسلامی خواستار دریافت تضمین درباره پایان درگیریها در لبنان پیش از برگزاری مذاکرات برنامهریزیشده در سوئیس با جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مقامهای ارشد آمریکایی شده است.
سیانان همچنین نوشت سفر برنامهریزیشده جیدی ونس برای شرکت در این مذاکرات به تعویق افتاده است و هنوز مشخص نیست پیام آمریکا به جمهوری اسلامی برای ازسرگیری گفتوگوها کافی خواهد بود یا نه.
محمداسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، جمعه ۲۹ خرداد در جمع خبرنگاران گفت گفتوگوهای برنامهریزیشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس به دلیل فرارسیدن ماه محرم به تعویق افتاده است.
او گفت این مذاکرات پس از پایان ماه محرم از سر گرفته خواهد شد، اما تلاشهای دیپلماتیک برای پیشبرد روند اجرای تفاهمنامه در دوره ۶۰ روزه تعیینشده ادامه خواهد داشت.
دار همچنین گفت پاکستان در صورت دریافت دعوت، آماده مشارکت در نشستها و رایزنیهای دیپلماتیک آینده مرتبط با این روند است.
وزیر خارجه پاکستان در بخش دیگری از سخنانش گفت در مراسم تشییع علی خامنهای شرکت خواهد کرد.