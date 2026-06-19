صداوسیمای جمهوری اسلامی: کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز ادامه دارد
خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی در گزارشی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز گفت همه کشتیهای عبوری همچنان باید برای تردد در این آبراه مجوز دریافت کنند.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس نیز در بیانیهای اعلام کرد این نهاد تنها مرجع رسمی رسیدگی به درخواستهای عبور از تنگه هرمز است و کشتیها باید ۴۸ ساعت پیش از رسیدن به این آبراه، درخواست عبور خود را ثبت کنند.
بر اساس گزارش صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی این روند را نشانه ادامه اعمال کنترل و مدیریت تهران بر تنگه هرمز دانست.
در این گزارش همچنین آمده است تردد کشتیهای تجاری در بنادر ایران از سر گرفته شده و سه کشتی تجاری وارد بنادر ایران شدند.
خبرنگار صداوسیما همچنین گفت سازوکارهای مربوط به تردد کشتیرانی با کشور عمان تا حد زیادی هماهنگ شده و جمهوری اسلامی قرار است در ازای خدماتی که در این آبراه ارائه میکند، هزینه دریافت کند.