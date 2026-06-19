بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، احسان خدادادی، شهروند اهل روستای یوزباشکندی ملکان، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او در ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ بازداشت شده و حکم صادره بر اساس اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه صادر شده است.
سیانان به نقل از یک دیپلمات آگاه نوشت جمهوری اسلامی برای ازسرگیری گفتوگوها با آمریکا در سوئیس، خواستار دریافت تضمین درباره پایان درگیریها در لبنان شده است.
این دیپلمات به سیانان گفت که تهران خواسته است پایان درگیریها در لبنان، مطابق مفاد تفاهمنامه امضاشده، تضمین شود و میانجیها در حال حاضر برای حل این موضوع تلاش میکنند.
به گفته این منبع، مذاکرات برنامهریزیشده میان جمهوری اسلامی و آمریکا پس از حملات اسرائیل به لبنان بهطور موقت به تعویق افتاده است، اما زمان احتمالی ازسرگیری این گفتوگوها مشخص نیست.
وزارت خارجه سوئیس نیز پیشتر اعلام کرد مذاکرات برنامهریزیشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی در برگناشتوک برگزار نخواهد شد.
دادگاه تجدیدنظر منطقه ورسای فرانسه درخواست فرجامخواهی اشرف حکیمی، مدافع مراکشی پاریسنژرمن را رد و حکم ارجاع پرونده او به دادگاه کیفری را تایید کرد.
حکیمی که متهم است در فوریه ۲۰۲۳ در خانه خود به یک زن جوان تجاوز کرده، تمامی اتهامات را تکذیب کرده و خواهان تبرئه شده است.
با این حال دادگاه اعلام کرد: «تحقیقات نشان میدهد دلایل و شواهد کافی علیه آقای اشرف حکیمی برای ارجاع پرونده به دادگاه کیفری وجود دارد.»
وکیل شاکی با ابراز خرسندی گفت: «این تصمیم کاملاً با محتویات پرونده همخوانی دارد. پس از سه سال نبرد قضایی و افتراهای دفاعیات حکیمی، موکلم احساس آرامش و امیدواری میکند؛ امید به اینکه این دادگاه حصار انکار و مصونیت از مجازات خشونتهای جنسی در فوتبال مردان را بشکند.»
در مقابل، وکیل حکیمی با انتقاد از این حکم تاکید کرد: «در هر پرونده دیگری، وجود این همه شواهد به نفع متهم، منجر به تبرئه میشد. دفاعیات حکیمی از اینکه به تناقضها، دروغها و پنهانکاریهای شاکی توجهی نشده، متأسف است. اکنون آقای حکیمی با بیصبری منتظر دادگاه است تا بیگناهی خود را ثابت کند.»
تیم ملی مراکش به کاپیتانی حکیمی ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه در دومین بازی خود در جام جهانی به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در پاسخ «نقض مکرر و آشکار آتشبس» از سوی حزبالله، دو مرکز فرماندهی این گروه در دره بقاع و بیش از ۸۰ هدف آن را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد دهها عضو حزبالله را در این حملات کشته است.
این حملات پس از آن انجام شد که حزبالله ۲۴ خرداد با شلیک سه پرتابه به سوی اسرائیل، آتشبس میان دو طرف را نقض کرد.
لغو مذاکرات روز جمعه تهران و واشینگتن در بورگناشتوک، ابهامهایی را درباره مرحله بعدی گفتوگوها ایجاد کرده است. وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد مواضع جمهوری اسلامی درباره آنچه نقض آتشبس در لبنان از سوی اسرائیل خوانده شده، ممکن است از دلایل برگزار نشدن این مذاکرات باشد.
احمد صمدی و مهران عباسیان، خبرنگاران ایراناینترنشنال، از بورگناشتوک گزارش میدهند
رسانههای لبنانی از کشته شدن دستکم ۱۸ نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد چهار نیروی این کشور از جمله یک فرمانده گردان تانک در حمله حزبالله جان خود را از دست دادند.
با وجود امضای رسمی یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن و تاکید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر لزوم توقف درگیریها در لبنان، حملات متقابل اسرائیل و حزبالله جمعه ۲۹ خرداد ادامه یافت.
وزارت بهداشت لبنان ۲۹ خرداد اعلام کرد حملات شدید هوایی اسرائیل از نیمهشب عملیات امداد و نجات و تخلیه را با مشکل مواجه کرده است.
این وزارتخانه همچنین از آمار اولیه ۱۸ کشته و ۳۳ زخمی در حملات اسرائیل خبر داد و افزود انتظار میرود تعداد قربانیان افزایش یابد.
در بند نخست یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف و متحدانشان بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملات اسرائیل به لبنان را مغایر مفاد این سند دانسته و آن را نشانه اجرا نشدن تعهدات مربوط به توقف درگیریها توصیف کردهاند.
این در حالی است که درگیریها همچنان در جنوب لبنان و منطقه بقاع ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس متهم میکنند.
همزمان با اجرایی شدن تفاهمنامه اخیر، نگرانیها درباره گره خوردن پرونده لبنان به مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران افزایش یافته است.
روزنامه اورشلیمپست ۲۸ خرداد در سرمقالهای هشدار داد امنیت مرزهای شمالی اسرائیل نباید به بخشی از روند چانهزنی میان تهران و واشینگتن تبدیل شود.
به گزارش رسانههای لبنانی و ساکنان محلی، حملات هوایی و گلولهبارانها همچنین چند شهر را در منطقه نبطیه هدف قرار دادند.
خبرگزاری دولتی لبنان حملات اخیر اسرائیل را یکی از سنگینترین بمبارانها در هفتههای گذشته توصیف کرد.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد در حملات خود، بیش از ۸۰ موضع حزبالله را هدف قرار داد و دهها عضو این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورد.
به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در پاسخ به نقض مکرر آتشبس از سوی حزبالله انجام گرفت.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ۲۹ خرداد در پیامی در شبکه ایکس، خواستار تشدید حملات علیه حزبالله شد و نوشت: «به ازای هر اشکی که یک مادر اسرائیلی میریزد، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند. تمام لبنان باید در آتش بسوزد.»
او تاکید کرد اسرائیل نباید به «واکنشهای حسابشده و خویشتنداری» اکتفا کند و باید «تروریسم را بهطور کامل شکست دهد».
کشته شدن ۴ نظامی اسرائیلی
ارتش اسرائیل ۲۹ خرداد در بیانیهای اعلام کرد در جریان حمله شبانه حزبالله، آنچه گمان میرود یک پهپاد یا موشک ضدزره بوده باشد، به یک تانک اسرائیلی در روستای کفر تبنیت در جنوب لبنان اصابت کرد.
بر پایه این بیانیه، در این حمله، دور گدالیا بن سیمحون، ۳۲ ساله، فرمانده گردان ۵۲ از تیپ زرهی ۴۰۱، به همراه سه نظامی دیگر کشته شدند.
ارتش اسرائیل افزود بن سیمحون جایگزین فرمانده پیشین این گردان شده بود که ماه آوریل در جنوب لبنان بهشدت زخمی شده بود.
ارتش اسرائیل در بیانیهای دیگر اعلام کرد حمله پهپادی حزبالله در بامداد ۲۹ خرداد به زخمی شدن پنج نظامی اسرائیلی انجامید که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این نیروها برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند و خانوادههایشان در جریان قرار گرفتهاند.