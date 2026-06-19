سی‌ان‌ان به نقل از یک دیپلمات آگاه نوشت جمهوری اسلامی برای ازسرگیری گفت‌وگوها با آمریکا در سوئیس، خواستار دریافت تضمین درباره پایان درگیری‌ها در لبنان شده است.

این دیپلمات به سی‌ان‌ان گفت که تهران خواسته است پایان درگیری‌ها در لبنان، مطابق مفاد تفاهم‌نامه امضاشده، تضمین شود و میانجی‌ها در حال حاضر برای حل این موضوع تلاش می‌کنند.

به گفته این منبع، مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده میان جمهوری اسلامی و آمریکا پس از حملات اسرائیل به لبنان به‌طور موقت به تعویق افتاده است، اما زمان احتمالی ازسرگیری این گفت‌وگوها مشخص نیست.

وزارت خارجه سوئیس نیز پیش‌تر اعلام کرد مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی در برگن‌اشتوک برگزار نخواهد شد.