دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگویی با اکسیوس گفت پس از جنگ علیه جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای اعمال قدرت خود ندیده و حتی این احتمال را مطرح کرده است که شاید «قدرتمندترین مرد تاریخ» باشد.
او در این مصاحبه گفت رهبران کشورهای گروه هفت زمانی که به شوخی به آنها گفته بود «من رییس هستم»، حرفش را باور کردند. ترامپ همچنین گفت مقامهای اسرائیلی برای او «احترام زیادی» قائل هستند و از خواستههایش پیروی میکنند.
اکسیوس با اشاره به کتاب «تغییر رژیم» نوشته مگی هیبرمن و جاناتان سوان نوشت ترامپ به سندی استناد کرد که در آن او از چهرههایی مانند آتیلا، چنگیزخان، ناپلئون، ژوزف استالین، مائو تسهتونگ و آدولف هیتلر قدرتمندتر معرفی شده است.
ترامپ همچنین گفت تنها عامل محدودکننده قدرت او اقتصاد است. او افزود ادامه جنگ میتوانست به رکود اقتصادی جهانی منجر شود و تصمیم خود برای حمایت از امضای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را عامل جلوگیری از چنین وضعیتی دانست.
او در ادامه با اشاره به هربرت هوور، سیویکمین رییسجمهوری آمریکا که نامش با رکود بزرگ گره خورده است، گفت: «به عنوان رییسجمهوری یک آرزو دارم؛ هرگز نمیخواهم به هربرت هوور تبدیل شوم.»