نماینده حزبالله در پارلمان لبنان: آتشبس شرط ادامه گفتوگوهای تهران و واشینگتن است
حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، به رویترز گفت جمهوری اسلامی به حزبالله اطلاع داده است که گفتوگوها با آمریکا بدون برقراری آتشبس جامع در همه جبههها ادامه نخواهد یافت.
او همچنین گفت دولت لبنان باید تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه دارد، هرگونه مذاکره مستقیم با اسرائیل را رد کند.
فضلالله افزود موضع حزبالله این است که هرگونه روند سیاسی یا مذاکره باید پس از توقف کامل حملات اسرائیل آغاز شود.
پیشتر سیانان به نقل از یک دیپلمات گزارش داد جمهوری اسلامی برای ازسرگیری گفتوگوها با آمریکا در سوئیس، خواستار دریافت تضمین درباره پایان درگیریها در لبنان شده است.