وهبی با اشاره به هویت نسل‌های دوم و سوم مهاجرانی مانند ابراهیم دیاز (متولد مالاگای اسپانیا) و پیوند عمیق آن‌ها با سرزمین مادری، افزود که زیرساخت‌های پیشرفته مراکش نیز انتخاب را برای ستاره‌ها آسان‌تر کرده است. او همچنین از بلوغ و درخشش ایوب بوعدیِ ۱۶ ساله تمجید کرد.

مراکشی‌ها با وجود ارائه یک بازی جذاب مقابل برزیل، تنها یک امتیاز کسب کرده‌اند و شیرهای اطلس اکنون خود را آماده نبرد با اسکاتلند می‌کنند.

وهبی با هشدار درباره سبک بازی مستقیم و فیزیکی اسکاتلند گفت: «هدف اول ما فقط کسب پیروزی است، نه تفاضل گل.»

دیدار مراکش و اسکاتلند، ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه برگزار می‌شود.