وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رَجی، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، درباره تحولات لبنان، منطقه و روابط دوجانبه گفت‌وگو کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرس‌وجو کرد و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک‌ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد.

یوسف رَجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان برقراری آتش‌بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد.

او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن دنبال می‌کند و هدف آن دستیابی به راه‌حلی جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است.