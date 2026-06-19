حقوق بشر نباید از توافق نهایی حذف شود

کارشناسان مستقل سازمان ملل جمعه ۲۹ خرداد با استقبال از امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و جمهوری اسلامی هشدار دادند مردم ایران که هم از تجاوز نظامی خارجی و هم از سرکوب داخلی آسیب دیده‌اند، در این چارچوب تقریبا نادیده گرفته شده‌اند.

این بیانیه به امضای ۱۴ گزارشگر ویژه، کارشناس مستقل و سازوکار حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، رسیده است.

به گفته آنها، این سند عمدتا بر «خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها و صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری» متمرکز است.

این کارشناسان اعلام کردند از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقام‌های جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان را تشدید کرده‌اند. هزاران نفر بازداشت شده‌اند و گزارش‌ها از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدام‌های ساختگی و اعتراف‌گیری اجباری حکایت دارد.

آنها افزودند از زمان آغاز جنگ، دست‌کم ۱۵۶ نفر اعدام شده‌اند که ۴۲ نفر از آنها با اتهام‌های سیاسی، از جمله اتهام‌های مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی، اعدام شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین گفتند مقام‌های جمهوری اسلامی دارایی‌های دست‌کم هزار و ۵۰۰ شهروند، از جمله صدها ایرانی ساکن خارج از کشور را مصادره کرده‌اند و بهائیان، کردها و بلوچ‌ها بیش از دیگران در معرض خطر قرار داشته‌اند.

به گفته آنها، عفو اخیر مجتبی خامنه‌ای نیز شامل محکومان پرونده‌های سیاسی و امنیتی نشده و بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات همچنان در زندان مانده‌اند.

این کارشناسان افزودند جنگ خسارات انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای بر جا گذاشته است. هزاران غیرنظامی در حملات هوایی کشته و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند و سه ماه قطع تقریبا کامل اینترنت که یکی از طولانی‌ترین موارد ثبت‌شده تاکنون در جهان بوده، معیشت و ارتباط مردم با جهان خارج را مختل کرده است.

آنها از همه کشورها، از جمله کشورهای میانجی، خواستند هر توافق نهایی که قرار است طی ۶۰ روز آینده مذاکره شود، شامل توقف اجرای احکام اعدام، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت ناپدیدشدگان قهری، بازگرداندن دسترسی به اینترنت آزاد و حفاظت از فضای مدنی باشد.

کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کردند صدای ایرانیان، که میلیون‌ها نفر از آنها برای مطالبه تغییرات بنیادین به خیابان‌ها آمدند، باید در هر مذاکره‌ای که مدعی تضمین آینده آن‌هاست، شنیده شود.

تفاهم نباید به پوششی برای ادامه سرکوب تبدیل شود

عفو بین‌الملل هشدار داد یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، بدون تضمین حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان، می‌تواند به پوششی برای ادامه سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل شود.

این سازمان اعلام کرد جنگی که موضوع این تفاهم است، به کشورهای همسایه نیز کشیده شد، بیش از شش هزار کشته در خاورمیانه بر جا گذاشت و اقتصاد جهانی را متزلزل کرد.

عفو بین‌الملل همچنین گفت این جنگ با «حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل در نقض منشور سازمان ملل» آغاز شد و سپس با اقدامات «غیرقانونی» مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه یافت؛ روندی که به رنج گسترده غیرنظامیان و نقض حقوق بشردوستانه، از جمله جنایت‌های جنگی، انجامید.

عفو بین‌الملل تاکید کرد پایان بمباران‌ها به‌تنهایی امنیت مردم ایران را تضمین نخواهد کرد، زیرا جمهوری اسلامی هم‌زمان کارزار سرکوب داخلی را تشدید کرده است.

این سازمان اعلام کرد از زمان آغاز جنگ، دست‌کم ۴۴ نفر در ایران اعدام و بیش از شش هزار نفر به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار اتخاذ رویکردی «مردم‌محور» شد که شامل اقدامات مشخص برای جلوگیری از ارتکاب جنایت‌های بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله کشتار بیشتر معترضان، باشد.

این سازمان همچنین بر حمایت از مطالبات جامعه مدنی برای تغییرات بنیادین حقوق بشری، از جمله اصلاح قانون اساسی، تاکید کرد.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار خروج اسرائیل از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان، تامین عدالت برای قربانیان نقض حقوق بین‌الملل در لبنان از سال ۲۰۲۳ تاکنون و پایان دادن به آنچه «نسل‌کشی اسرائیل در غزه» می‌خواند، و خروج اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی شد.

در چنین فضایی، هشدار عفو بین‌الملل و کارشناسان سازمان ملل تنها ناظر بر متن یادداشت تفاهم نیست، بلکه متوجه پیامدهای آن برای مردم ایران است؛ این‌که پایان جنگ، بدون توقف سرکوب، تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر، نمی‌تواند به معنای بازگشت امنیت و حقوق شهروندان باشد.