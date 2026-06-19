امام جمعه ساری: مسئولان باید بر اساس نظر اصلی مجتبی خامنهای عمل کنند
محمدباقر محمدی لائینی، امام جمعه ساری، درباره موضع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره مذاکره با آمریکا گفت «نظر اصولی» او چیز دیگری بود و انتظار میرود مسئولان بر اساس نظر اصلی رهبر جمهوری اسلامی عمل کنند.
او در خطبههای نماز جمعه ساری درباره اظهارات مقامهای آمریکایی درباره تفامنامه با تهران گفت آمریکا هنوز جمهوری اسلامی را نشناخته است.
محمدی لائینی همچنین گفت جمهوری اسلامی «ننگ سازش با آمریکا» را نمیپذیرد و افزود مردم ایران نشان دادند که «ملت سازش» نیستند.
مجتبی خامنهای پیشتر در پیامی درباره تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت «من نظر دیگری داشتم»، اما با «قبول مسئولیت» از سوی مسعود پزشکیان، اجازه اجرای آن را صادر کرده است. او همچنین تاکید کرد مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر آمریکا نخواهد بود.