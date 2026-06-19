علی مطهری، نایب‌رییس پیشین مجلس جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت بخشی از مخالفان تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا از روی اعتقاد با مذاکرات مخالفت می‌کنند، اما گروهی دیگر ممکن است تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی باشند و از دستیابی جناح رقیب به یک «تفاهم خوب» احساس نگرانی کنند.

او افزود با روشن شدن اینکه این تفاهم‌نامه تصمیم کل نظام است و تحت نظر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، انجام می‌شود، ادامه مخالفت‌ها کمتر شنیده خواهد شد؛ به‌ویژه از سوی کسانی که بر تبعیت از «ولی فقیه» تاکید دارند.

مطهری همچنین گفت انتقاد به تفاهم‌نامه با تخریب و توهین تفاوت دارد و افزود در برخی تجمع‌های اخیر به شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی توهین شده است که به گفته او «کار خوبی نیست».

او گفت اجرای این تفاهم‌نامه به افزایش قدرت جمهوری اسلامی کمک می‌کند.