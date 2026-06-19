تیم ملی فوتبال کانادا، یکی از سه میزبان این دوره جام‌جهانی، در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی، با نتیجه قاطع ۶ بر صفر قطر را شکست داد تا ضمن ثبت نخستین پیروزی خود در تاریخ حضورش در این رقابت‌ها، جایگاهش را در کورس صعود از گروه B تقویت کند.

این مسابقه در ورزشگاه ونکوور برگزار شد؛ جایی که کانادا، تیم سی‌ام رده‌بندی فیفا، برابر قطرِ پنجاه‌وششم جهان، از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف دیکته کرد. هر دو تیم در هفته نخست با تساوی یک بر یک زمین را ترک کرده بودند و ساعاتی پیش از این مسابقه نیز سوئیس با برتری ۴ بر یک برابر بوسنی و هرزگوین، با چهار امتیاز موقتاً در صدر جدول گروه قرار گرفته بود.

کانادا در دقیقه ۱۶ با گل کایل لارین پیش افتاد. برتری این تیم ادامه یافت و جاناتان دیوید در دقیقه ۲۹ گل دوم را به ثمر رساند.

100 % جاناتان دیوید

در دقیقه ۳۱، داور ابتدا یک ضربه پنالتی به سود کانادا اعلام کرد، اما پس از بازبینی ویدئویی مشخص شد خطا بیرون از محوطه جریمه رخ داده است. با این حال، مدافع قطر به دلیل جلوگیری از موقعیت مسلم گلزنی با کارت قرمز مستقیم اخراج شد تا این تیم از همان نیمه نخست ۱۰ نفره شود.

کانادا از برتری عددی خود نهایت استفاده را برد و در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست، جاناتان دیوید دومین گل خود و سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا کانادا با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود.

وضعیت برای قطر در آغاز نیمه دوم دشوارتر هم شد. در دقیقه ۵۲، عاصم مادبو پس از یک خطای خطرناک که باعث مصدومیت اسماعیل کونه شد، با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. هافبک کانادا نیز به دلیل شدت آسیب‌دیدگی با برانکارد از زمین خارج شد و قطر ادامه مسابقه را با ۹ بازیکن دنبال کرد.

برتری مطلق کانادا تا پایان بازی ادامه یافت. ناتان سالیبا در دقیقه ۶۴ با یک ضربه ایستگاهی دیدنی از پشت محوطه جریمه گل چهارم را به ثمر رساند و در دقیقه ۷۵ نیز محمد مناعی، مدافع قطر، زیر فشار حملات کانادا دروازه خودی را باز کرد تا اختلاف به پنج گل برسد.

در دومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم، جاناتان دیوید بار دیگر موفق به گلزنی شد و با ثبت هت‌تریک، ششمین گل کانادا را وارد دروازه قطر کرد تا این دیدار با پیروزی پرگل ۶ بر صفر به پایان برسد.

کانادا با این پیروزی تاریخی، نخستین برد خود در ادوار جام جهانی را به دست آورد؛ پیروزی‌ای که با درخشش جاناتان دیوید، دو اخراج در ترکیب قطر و نمایشی کاملاً برتر از سوی میزبان همراه بود.

جاناتان دیوید نیز با زدن سه گل، دومین هتریک این جام را به ثبت رساند. لئونل مسی، فوق ستاره آرژانتین، سه‌شنبه شب در بازی با الجزایر اولین هتریک این دوره از مسابقات را به ثبت رسانده بود.

