بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، جمعه ۲۹ خرداد در واکنش به کشته شدن چهار نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزبالله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت.
نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دستور من روشن است؛ اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزبالله بهای بسیار سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت.»
او همچنین اعلام کرد صبح جمعه با یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، و رییس ستاد ارتش این کشور نشست ارزیابی وضعیت برگزار کرده است.
نخستوزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور به عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد.
نتانیاهو همچنین تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرکهای شمالی، تا هر زمان که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند.