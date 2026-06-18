وب‌سایت حقوق بشری حال‌وش گزارش داد چهارشنبه ۲۷ خرداد، نیروهای نظامی با یورش به تجمع اعتراضی ساکنان روستای پشموکی از توابع شهرستان فاریاب استان کرمان، زنان و شهروندان بلوچ معترض را مورد ضرب‌وجرح قرار دادند.

ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد نیروهای حاضر در محل با استفاده از باتوم، مشت و لگد به سمت معترضان هجوم برده و آنان را مورد ضرب‌وجرح قرار داده‌اند.

به گزارش حال‌وش، این تجمع برای دومین روز متوالی و در اعتراض به نحوه واگذاری و بهره‌برداری از معدن کرومیت منطقه برگزار شد.

معترضان می‌گویند امتیاز بهره‌برداری از این معدن که یکی از منابع مهم اقتصادی منطقه به شمار می‌رود، در اختیار افراد دارای نفوذ قرار گرفته و مردم بومی از منافع آن محروم مانده‌اند.

ریشه اعتراض به معدن؛ تصاحب زمین‌ها، بیکاری و نبود شفافیت

مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت اعتراض‌های اخیر تنها به روزهای گذشته محدود نمی‌شود و ریشه در مشکلات چند دهه‌ای ساکنان منطقه دارد.

او با اشاره به تصاحب زمین‌های شهروندان از سوی دولت، گفت برخی از ساکنان این مناطق حتی اسناد مالکیت داشته‌اند، اما زمین‌هایشان به عنوان اراضی ملی در اختیار بهره‌برداران معدنی قرار گرفته و بدون جبران خسارت یا امکان پیگیری حقوقی، از دسترس آن‌ها خارج شده است.

نخل‌احمدی همچنین گفت مردم محلی از نبود شفافیت درباره بهره‌برداران معدن کرومیت فاریاب انتقاد دارند و می‌گویند با وجود الزام‌های قانونی، از فرصت‌های شغلی ایجادشده در این معادن سهمی نداشته‌اند.

او افزود قوانین جمهوری اسلامی بر استفاده از نیروی کار بومی و اختصاص بخشی از درآمد معادن به توسعه مناطق محل فعالیت، جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌ها تاکید دارد، اما به گفته معترضان، این الزامات اجرا نشده و سهمی از منافع اقتصادی معادن به ساکنان منطقه نرسیده است.

حال‌وش گزارش داد در جریان یورش نیروهای نظامی، دست‌کم هفت زن بلوچ به نام‌های ثریا حوت، معصومه حوت، مینا حوت، دورخاتون حوت، صفیه بامری، ماهنور بامری و بی‌بی‌ناز بامری مجروح شدند.

همچنین شش شهروند به نام‌های مرضیه حوت، ماه‌بی‌بی حوت، صمیه بامری، علی‌بخش بامری، رضا بیگ‌بامری و انور حوت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گفته منابع حال‌وش، بازداشت‌شدگان پس از انتقال به مکان نامعلوم، از دسترس خانواده‌های خود خارج شده‌اند و تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نیست.

تداوم برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان بلوچ

سه‌شنبه نیز شماری از زنان بلوچ روستای پشموکی با تجمع در مقابل معدن، خواستار پاسخگویی مسئولان درباره نحوه واگذاری آن شده بودند.

آنان با انتقاد از بی‌توجهی مقام‌های حکومتی، پرسیده بودند: «ما فقط می‌خواهیم بدانیم عدالت کجاست؟»

این دومین مورد برخورد خشونت‌آمیز با زنان بلوچ در اعتراضات مرتبط با بهره‌برداری از معادن در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته است.

شامگاه ۲۶ خرداد، نیروهای انتظامی و عوامل مرتبط با معدن طلای تفتان در روستای سرسیاه شهرستان تفتان به تجمع زنان معترض یورش بردند.

در جریان آن حمله، بی‌بی‌نور ریگی کوته، زن بلوچ ۵۵ ساله، بر اثر ضربات قنداق اسلحه از ناحیه سر مجروح شد.

سایت حقوقی دادبان نیز در واکنش به برخورد نیروهای نظامی با معترضان نوشت شهروندان بر اساس قانون حق دارند مطالبات و اعتراضات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز مطرح کنند و نیروهای انتظامی نیز موظف‌اند در چارچوب قانون و با رعایت اصل تناسب عمل کنند.

دادبان تاکید کرد ضرب‌وجرح معترضان، به‌ویژه زنان، نه‌تنها فاقد مبنای قانونی است، بلکه در صورت احراز، می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه‌ای چون ایراد صدمه بدنی عمدی، ضرب و جرح و سوءاستفاده از مقام و اختیارات اداری شود.

این نهاد همچنین با استناد به موازین حقوق بشری، استفاده از خشونت علیه معترضان مسالمت‌جو و رفتارهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز با آنان را نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان دانست.

یورش به معترضان در پشموکی و تفتان، بار دیگر نحوه برخورد حکومت با مطالبات مدنی ساکنان بلوچ درباره حق بهره‌مندی از منابع منطقه، اشتغال و شفافیت در نحوه واگذاری و بهره‌برداری از معادن را در کانون توجه قرار داده است.