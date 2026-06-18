خبرگزاری رویترز عصر پنجشنبه ۲۸ خرداد در گزارشی با اعلام این خبر، به نقل از شرکت‌های کشتی‌رانی نوشت با وجود اینکه نشانه‌های فوری اثرگذاری این توافق دیده می‌شود، اما همچنان دسترسی ایمن باید تضمین شود و مین‌ها پاکسازی شوند. به همین دلیل رسیدن به وضعیت عادی و آنچه پیش از آغاز عملیات خشم حماسی در جریان بود، زمان می‌برد.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک، پس از بسته شدن عملی تنگه هرمز در نخستین روز آغاز جنگ ایران، به‌طور عمده از بندر ینبع در دریای سرخ برای صدور نفت استفاده کرده بود و این نخستین عبور رسمی نفت‌کش‌های این کشور از نهم اسفند تا کنون است.

در نشانه‌ای دیگر از افزایش رفت‌وآمد نفت‌کش‌ها، داده‌های کپلر نشان داد سه نفت‌کش حامل نفت خام در اطراف بندر فجیره امارات، خارج از تنگه هرمز، مشغول بارگیری بوده‌اند و دو نفت‌کش از آنها با محموله خود راهی اروپا شده‌اند.

بر اساس یادداشت تفاهمی که ۲۷ خرداد به‌طور رسمی به دست روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد ، تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه گشوده شود و محاصره بندرهای جنوب ایران از سوی ایالات متحده نیز پایان یابد.

داده‌های ردیابی کشتی‌ها از سوی شرکت بریتانیایی ال‌اس‌ای‌جی نیز نشان داد نفت‌کش افراماکس تونگ لین وان، با پرچم هنگ‌کنگ، که اوایل ماه مارس (نیمه اسفند) از پالایشگاه الرویس ابوظبی نفتا بارگیری کرده و از آن زمان در خلیج فارس مانده بود، روز پنج‌شنبه ۲۸ خرداد از تنگه عبور کرد.

داده‌های هر دو شرکت ال‌اس‌ای‌جی و کپلر از عبور نفتکش گاز طبیعی مایع مرایخ، تحت کنترل شرکت قطر انرژی، در روز پنج‌شنبه از تنگه عبور حکایت دارد. این کشتی محموله خود را روزهای ۱۲ و ۱۳ ژوئن در راس لفان بارگیری کرده و قرار است روز پنجشنبه ۲۸ خرداد آن را به بندر قاسم پاکستان تحویل دهد.

در سایه این تحولات قیمت قراردادهای آتی نفت خام برنت، که شاخص معیار به شمار می‌آید، دو درصد دیگر کاهش یافت و به کمتر از ۷۸ دلار برای هر بشکه رسید؛ قیمتی که از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه ایران ثبت نشده بود.

صنعت کشتیرانی همچنان محتاط است

با وجود این تحولات در آب‌های جنوبی ایران، رویترز نوشت مقام‌های صنعت کشتی‌رانی و بیمه روز پنجشنبه همچنان محتاط بودند و خواستار تضمین‌ها و جزئیات بیشتری درباره این توافق شدند.

اینترتنکو، که نماینده مالکان مستقل نفتکش‌ها در جهان است، به این رسانه گفت این صنعت به شفافیت درباره ایمنی دریانوردی نیاز دارد و پاکسازی مین‌ها باید «در نخستین فرصت ممکن» آغاز شود. این نهاد افزود مناطق خطرناک به دلیل وجود مین باید اعلام عمومی شود.

اینترتنکو همچنین گفت: «کشتی‌ها باید اطمینان داشته باشند که دیگر هدف حمله قرار نخواهند گرفت.»

شیلا کامرون، مدیرعامل انجمن بازار بیمه لویدز، نیز گفت علاوه بر تهدید مین‌ها، درباره «تحریم‌ها، قوانین مرتبط با تروریسم و پرداخت عوارض عبور» نیز به شفافیت نیاز است.

مدیر انجمنی که نماینده منافع تمام شرکت‌های بیمه‌گذار در بازار بیمه لویدز لندن است، راه بازگشت به وضعیت عادی در خلیج فارس را «طولانی و پیچیده» خواند و افزود در حالی که کشتی‌ها اکنون در جای نامناسب قرار دارند و زنجیره تامین دچار اختلال شده، بازگشت نسبی به وضعیت عادی کشتی‌رانی ماه‌ها طول خواهد کشید.