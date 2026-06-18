او که شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد در یک نشست رسانه‌ای در حاشیه اجلاس گروه هفت در فرانسه سخن می‌گفت، بار دیگر انتقال پول از سوی ایالات متحده به جمهوری اسلامی را رد کرد و «بهره‌مند شدن حکومت ایران از مزایای توافق با آمریکا» را مشرط به «عملکرد آنها» در آینده و مذاکرات پیشِ‌رو خواند.

او گفت: «ما به آنها پولی نمی‌دهیم و هیچ‌یک از این امتیازهایی را که رسانه‌ها به شکل بسیار عجیبی گزارش داده‌اند، در اختیارشان نمی‌گذاریم. آنچه رخ خواهد داد این است که با گذشت زمان، اگر رفتار مناسبی داشته باشند و به یک عضو مسئول در جامعه جهانی تبدیل شوند، شرایط متفاوت خواهد شد.»

رییس‌جمهوری آمریکا با اشاره به خسارت‌های واردشده به تهران گفت: «کسی باید به آنها کمک کند، زیرا ما یک و نیم تا دو تریلیون دلار خسارت وارد کردیم.»

او با اشاره به یادداشت تفاهمی که یکشنبه ۲۴ خرداد به‌صورت الکترونیکی امضا کرد، گفت: «نمی‌خواستم شاهد یک فاجعه اقتصادی باشم. اگر وضعیت [جنگی] ادامه پیدا می‌کرد ممکن بود چنین فاجعه‌ای رخ دهد.»

ترامپ با ابراز خرسندی از واکنش کشورها در استقبال از توافق با جمهوری اسلامی گفت بسیاری از کشورها می‌خواهند این بحران پایان یابد، از موضوع تنگه هرمز استقبال کردند. اگر قرار بود بمباران‌ها ادامه پیدا کند و مثلا یک ماه، دو ماه یا سه ماه دیگر ادامه می‌یافت و تنگه هرمز هرگز باز نمی‌شد.

آنچه ترامپ «تغییر حکومت» می‌خواند

ترامپ در این سخنرانی بار دیگر به کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی اشاره کرد و آن را «تغییر حکومت» خواند. او گفت فکر می‌کند این گروه از رهبران ایران «رفتار بسیار متفاوتی» خواهند داشت چون اکنون با شیوه متفاوتی از زندگی آشنا شده‌اند که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بودند.

او با تاکید بر اینکه حملات به ایران با هدف تغییر حکومت انجام نشد، افزود: «با این حال فکر می‌کنم روی کار آمدن این گروه به معنای تغییر حکومت است. رده اول رهبران یک صبح هنگام صرف صبحانه در یک محل کشته شدند. پس از آن گروه دیگری روی کار آمد. آنها هم بسیار غیرمنطقی بودند و همه‌شان از میان رفتند. سپس گروه سوم آمد. تعدادی از اعضای این گروه هم از صحنه خارج شده‌اند. اما ما با آنها در تماس و مذاکره بوده‌ایم. رفتار آنها مناسب بوده است. با برخی از آنها تعامل آسان‌تری داشته‌ام.»

مساله هسته‌ای در مرکز یادداشت تفاهم

ترامپ در بخشی از مصاحبه بار دیگر به گنجاندن بندی در یادداشت تفاهم اشاره کرد که بر اساس آن دست‌ یافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به هر روش ممکنی محدود شده است. او گفت: «در متن آمده بود که آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد. من گفتم اگر بخواهند آن را بخرند چه؟ اصرار داشتم در متن توافق علاوه بر توسعه، موضوع تهیه، خرید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز گنجانده شود. وقتی متن توافق منتشر شود، این موارد را خواهید دید.

بر اساس نسخه‌هایی از متن یادداشت تفاهم که به‌طور غیررسمی از سوی رسانه‌های مختلف از جمله العربیه، سی‌ان‌ان، بلومبرگ و وال‌استریت ژورنال منتشر شده است، در بند هشت به موضوع سلاح هسته‌ای، سرنوشت مواد غنی‌شده و تمامی مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره شده است.

ترامپ در ادامه تاکید کرد که ضرورتی ندارد خارج کردن اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی به‌سرعت خارج شود زیرا به گفته او «این مواد در عمقی از زمین نگهداری می‌شوند که دسترسی به آنها بسیار دشوار است».

او افزود: «هر وقت فرصت مناسب فراهم شود، این اقدام را انجام خواهیم داد. اما در این فاصله بر تمام بخش‌های تاسیسات هسته‌ای ایران نظارت داریم و دوربین‌ها همه‌جا را پوشش می‌دهند.»

رییس‌جمهوری ایالات متحده درباره احتمال تلاش تهران برای بازیابی اورانیوم غنی‌شده نیز گفت: «اگر کسی چنین تلاشی انجام دهد، با سامانه‌های پاتریوت هدف قرار خواهد گرفت. آنها این موضوع را به‌خوبی می‌دانند.»

انتقاد از نتانیاهو

بخشی از صحبت‌های ترامپ حاوی اظهارنظرهایی غیرمعمول درباره عملکرد سیاسی و نظامی اسرائیل بود. او با اشاره به اینکه متن یادداشت تفاهم را با این کشور به اشتراک گذاشته است، اسرائیل را «یک شریک خوب» توصیف کرد و بلافاصله عملکرد ارتش این کشور در لبنان را مورد انتقاد قرار داد. ترامپ گفت: «همچنان معتقدم اسرائیل می‌تواند در قبال حزب‌الله عملکرد بهتری داشته باشد. نمی‌گویم اسرائیل نباید از خود دفاع کند، اما وقتی دو پهپاد به سمت بیابان شلیک می‌شوند و بدون خسارت سقوط می‌کنند، ضرورتی ندارد ساختمان‌هایی در بیروت ویران شوند.»

رییس‌جمهوری ایالات متحده در این بخش از صحبت‌هایش به تبادل آتش میان حزب‌الله و ارتش اسرائیل در ۲۴ خرداد، همزمان با افزایش احتمال امضای یادداشت تفاهم اشاره داشت. در آن روز، همزمان با گزارش‌ها از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات تهران و واشینگتن، ارتش اسرائیل در واکنش به حملات حزب‌الله به مناطق مرزی شمال این کشور، منطقه ضاحیه در بیروت را هدف قرار داد. این حمله خشم ترامپ را برانگیخت و به گفته او باعث تعویق چندساعته امضای اولیه یادداشت تفاهم شد.

او همچنین درباره رضایت اسرائیل از نتیجه حاصل‌شده در جنگ ایران گفت: «بزرگ‌ترین خطر برای اسرائیل این بود که یک سلاح هسته‌ای در قلب این کشور فرود بیاید. مهم‌ترین خواسته اسرائیل این بود که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و اکنون به آن رسیده است. به همین دلیل فکر می‌کنم آنها راضی هستند.»

برنامه موشکی

هرچند در متنی که ایالات متحده از متن یادداشت تفاهم منتشر کرده است بندی درباره صنایع موشکی جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما ترامپ در این جلسه گفت: «با کشورهای حوزه خلیج فارس، روی یک مسیر موازی برای رسیدگی به موضوعات غیرهسته‌ای نیز کار خواهیم کرد؛ از جمله موضوع موشک‌های بالستیک متعارف که درباره آنها گفت‌وگو خواهیم کرد.»

او بلافاصله تاکید کرد: «البته ایران باید تا حدی توانمندی نظامی داشته باشند، زیرا دیگر کشورها نیز چنین توانمندی‌هایی دارند. باید مقداری از این توانایی‌ها وجود داشته باشد.»