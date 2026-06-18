حسن روحانی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، در پیامی پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، بر اهمیت حفظ و حراست از دستاوردهای این توافق اولیه تاکید کرد. او گفت: «باید از دستاورد تفاهم اولیه، حراست کرد.»
روحانی همچنین هشدار داد که جمهوری اسلامی باید نسبت به هرگونه «توطئه» و عهدشکنی احتمالی از سوی طرف مقابل هوشیار باشد.
او در ادامه به نقش کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت همسایگان ایران میتوانند با تضمین و حمایت از اجرای این «توافق»، از مزایای امنیت و توسعه مشترک در منطقه بهرهمند شوند.
اظهارات روحانی در حالی مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی و آمریکا از آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات پس از امضای یادداشت تفاهم خبر دادهاند و قرار است گفتوگوهای فنی درباره اجرای مفاد آن در هفتههای آینده ادامه یابد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد آژانس در مذاکرات آینده میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش خواهد داشت.
او گفت: «اکنون نوبت آن است که با آمریکا و ایران خود پای میز مذاکره بنشینیم و گامهای عملی و مشخصی را که باید برداشته شود، تدوین کنیم.»
گروسی افزود امضای تفاهمنامه میان دو طرف اقدامی مثبت بوده و اکنون مرحله فنی اجرای آن آغاز میشود.
مدیرکل آژانس گفت ممکن است جمعه در نشست مربوط به امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته باشد.
او در واکنش به انتقادهای عباس عراقچی و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی از گزارشهای آژانس تاکید کرد فعالیت این نهاد بینالمللی بر پایه اصول حرفهای و بیطرفانه انجام میشود.
گروسی گفت این انتقادها تاثیری بر عملکرد آژانس نخواهد داشت و افزود: «هیچکس نمیتواند باور کند که گزارش آژانس باعث جنگ شده است.»
او بار دیگر بر نقش آژانس در راستیآزمایی و نظارت بر تعهدات هستهای در چارچوب مذاکرات آینده تاکید کرد.
پس از چهل روز جنگ و ماهها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، توافق میان تهران و واشینگتن به دنبال پذیرش شروط دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی به صورت غیرحضوری امضا شد.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت هرگونه توافق احتمالی همچنان با ابهام و بیاعتمادی جدی روبهروست و سرنوشت آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی دو طرف بستگی دارد.
توشیمیتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن، در جلسه کمیته امور خارجه و دفاع مجلس اعیان این کشور گفت از دریافت هرگونه درخواست مشخص برای مشارکت ژاپن در عملیات احتمالی پاکسازی مین در تنگه هرمز اطلاعی ندارد.
او همچنین افزود هنوز اطلاعات قطعی در دست نیست که نشان دهد اساسا مینی در تنگه هرمز کار گذاشته شده است یا نه.
وزیر خارجه ژاپن در بخش دیگری از سخنان خود به روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت موضوعاتی از جمله پرونده هستهای ایران و لغو تحریمها همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
موتگی افزود ژاپن مایل است همراه با جامعه بینالمللی از مسیر دیپلماتیک برای پیشبرد این روند حمایت کند.
او همچنین گفت در صورت دستیابی به توافق نهایی میان تهران و واشینگتن، ژاپن آماده است در راستای صلح و ثبات خاورمیانه و نیز بازسازی و احیای منطقه نقش ایفا کند.
وزیر خارجه ژاپن همچنین اعلام کرد در گفتوگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، «صریح و قاطعانه» تاکید کرده است که تردد کشتیها در تنگه هرمز نباید هیچگونه بار مالی برای ژاپن به همراه داشته باشد.
در پی تساوی ۱ بر ۱ تیم ملی پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی، کریستیانو رونالدو به دلیل عملکرد ضعیف خود هدف انتقادهای شدیدی قرار گرفته است. در این میان، اظهارات بیپرده تیری آنری، اسطوره فوتبال فرانسه، بیش از همه جلب توجه کرده است.
رونالدوی ۴۱ ساله در این مسابقه مقابل مدافعان کنگو، از جمله شانسل امبمبا و اکسل توانزبه، با مشکل مواجه شد.
آنری در تحلیل خود در استودیوی شبکه فاکس گفت: «آنچه اهمیت دارد این است که تیم به گل برسد، نه شخص تو. رونالدو اصرار زیادی به گلزنی دارد و با ایستادن در مسیر پاسهای رو به عقب، عملا فضا را از برونو فرناندز میگیرد. وقتی دو بازیکن در یک نقطه قرار میگیرند، کار برای مدافعان حریف بسیار راحتتر میشود.»
آنری با تحلیل حرکات هجومی پرتغال تاکید کرد که جابهجاییهای رونالدو در این دیدار بیش از آنکه به سود تیم باشد، به ضرر آن تمام شده است و ساختن یک سیستم حول محور تنها یک ستاره، ریسک بزرگی برای پرتغال خواهد بود.
این نمایش ضعیف، بار دیگر مقایسه او با لیونل مسی را در رسانههای جهان مطرح کرده است. روزنامه «دیلی میل» نوشت که در روزهایی که مسی ۳۸ ساله با هتتریک خود مورد تحسین قرار گرفته، مشروعیت حضور رونالدوی ۴۱ ساله در ترکیب پرتغال زیر سوال رفته است.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت تمام تلاش نظام بر این است که به وضعیت ناپایدار «نه جنگ، نه صلح» پایان داده شود و امضای تفاهمنامه با آمریکا نیز در همین چارچوب انجام شده است.
او تاکید کرد امضای تفاهم با آمریکا به معنای پایان خصومتهای این کشور با جمهوری اسلامی نیست.
جوکار افزود آمریکا حتی در شرایطی که درگیری نظامی مستقیمی با ایران ندارد، از ابزارهای مختلف برای محدودسازی و جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی استفاده میکند.