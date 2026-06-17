این در حالی است که پیش از این قرار بود ملی‌پوشان ایران شب را برای ریکاوری در لس‌آنجلس سپری کنند.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، گفت تنها چند ساعت پس از تساوی ۲-۲ مقابل نیوزیلند در یک بازی پرتنش، به آن‌ها دستور داده شد به کمپ تمرینی خود در تیخوانای مکزیک بازگردند.

قلعه‌نویی با «بسیار عجیب» خواندن این وضعیت گفت: «آن‌ها حتی به ما زمان ریکاوری ندادند و گفتند باید فورا سوار هواپیما شوید. تصمیم‌گیری‌ها برای ما در جای دیگری انجام می‌شود و فکر می‌کنم تیم ما مظلوم‌ترین تیم جام جهانی است.»

او مشخص نکرد چه نهادی این دستور را صادر کرده است.

همچنین مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی ایران، با اشاره به بازرسی‌های امنیتی شدید ۵ ساعته در مسیر ورود به آمریکا، شرایط را یک «فاجعه» نامید و خواستار کمک بیشتر فیفا شد.