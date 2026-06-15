رهبران کشورهای گروه هفت از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در فرانسه گرد هم میآیند. نشستی که تفاهم اولیه برای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا به منظور پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، یکی از مهمترین محورهای آن خواهد بود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت اجلاس سه روزه سران کشورهای گروه هفت علاوه بر تحولات مرتبط با ایران، به موضوعاتی چون جنگ اوکراین، نابرابریهای اقتصادی جهانی و تامین مواد معدنی راهبردی خارج از زنجیرههای تحت تسلط چین نیز میپردازد.
گروه هفت (G7) مجمعی سیاسی و اقتصادی است که شامل آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا میشود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا بهعنوان «عضو غیررسمی» در آن حضور دارد.
قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ خرداد وارد شهر اویان-له-بن شود تا در نشست گروه هفت شرکت کند.
حضور ترامپ در این نشست در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از متحدان واشینگتن نسبت به سیاستهای متغیر دولت آمریکا در عرصه بینالمللی، ابراز نگرانی کردهاند.
ترامپ اعلام کرده تنگه هرمز که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان به شمار میرود و تهران طی ماههای گذشته عملا آن را مسدود کرده بود، از ۲۹ خرداد بازگشایی خواهد شد.
او همچنین گفته که دستور پایان محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا را صادر کرده است.
در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد از شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد، جنگ و عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، بهطور دائمی متوقف خواهد شد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت در طول یک دوره ۶۰ روزه آتشبس، مذاکرات درباره توافقی گستردهتر ادامه خواهد یافت. توافقی که موضوع رفع تحریمها علیه جمهوری اسلامی را نیز در بر خواهد گرفت.
پیشتر منابعی به رویترز گفته بودند پرونده هستهای جمهوری اسلامی قرار است در مرحله بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
امارات متحده عربی که از پیامدهای جنگ آسیب دیده و همچنین قطر و مصر که از میانجیهای اصلی مذاکرات بودهاند، در نشست گروه هفت حضور خواهند داشت.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، میزبان نشست گروه هفت خواهد بود. اجلاسی که بسیاری آن را یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در واپسین سال ریاستجمهوری او میدانند.
دوره دوم و نهایی ریاستجمهوری مکرون سال آینده به پایان میرسد و او امیدوار است از ریاست فرانسه بر گروه هفت برای پیشبرد برخی اولویتهای اقتصادی و دیپلماتیک خود استفاده کند.
اگرچه جایگاه سیاسی مکرون در داخل فرانسه تضعیف شده، اما او همچنان در عرصه بینالمللی نقش فعالی ایفا میکند.
در همین چارچوب، او موفق شده ترامپ را برای شرکت در ضیافت رسمی کاخ ورسای در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد متقاعد کند.
یکی از محورهای مورد نظر پاریس در این نشست، بحث درباره عدم توازنهای اقتصادی در سطح جهان است. موضوعی که سالها مورد توجه آمریکا بوده و قرار است در آستانه ریاست واشینگتن بر گروه ۲۰ و سپس گروه هفت، بیش از پیش مطرح شود.
رویترز نوشت که فرانسه این مساله را مسئولیتی مشترک میان قدرتهای بزرگ توصیف میکند: «وضعیتی که به گفته مقامهای فرانسوی، در آن چین بیش از نیاز تولید میکند، آمریکا بیش از اندازه مصرف میکند و اروپا کمتر از حد لازم سرمایهگذاری انجام میدهد.»
در همین راستا، برزیل، هند، کنیا و کره جنوبی نیز برای مشارکت در گفتوگوهای اجلاس گروه هفت دعوت شدهاند.
مکرون همچنین از چین خواسته است با افزایش مصرف داخلی، نقش فعالتری در کاهش عدم توازنهای اقتصادی جهانی ایفا کند.
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا نهایی شده است. بر اساس این بیانیه، عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان از امشب پایان مییابد، محاصره دریایی ایران لغو میشود و امضای رسمی توافق ۲۹ خرداد انجام خواهد شد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد: «متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا پس از چند ماه مذاکره فشرده، نهایی شده است.»
در این بیانیه آمده است: «بر اساس توافق انجامشده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان مییابد و محاصره دریایی علیه ایران نیز بلافاصله لغو خواهد شد.»
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افزود: «امضای رسمی این یادداشت تفاهم جمعه ۲۹ خرداد انجام میشود و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی پس از اجرای تعهدات طرف مقابل ادامه خواهد یافت.»
در این بیانیه همچنین از پاکستان و قطر به دلیل «نقشآفرینی در روند میانجیگری» قدردانی شده است.
روزنامه معاریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته اسرائیل خود را متعهد به بند لبنان در توافق آمریکا و جمهوری اسلامی نمیداند. به نوشته این روزنامه، اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد و به اقدامات خود علیه تهدیدهای حزبالله ادامه میدهد.
روزنامه معاریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در گفتوگو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به صراحت اعلام کرد که اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متعهد نمیداند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو گفت که ارتش اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد، در مواضع فعلی خود باقی خواهد ماند و به اقدامات خود برای خنثی کردن تهدیدهای حزبالله، از جمله نابودی زیرساختهای تروریستی و پاسخ به هرگونه حمله علیه اسرائیل، ادامه خواهد داد.
به نوشته معاریو، برداشت منابع اسرائیلی آن است که «توافق احتمالی ایالات متحده با ایران، دست اسرائیل را در عرصه لبنان نخواهد بست. پیام اصلی این است: اسرائیل منافع امنیتی-راهبردی مستقلی در لبنان دارد و قصد دارد بر آن پافشاری کند.»
این روزنامه نوشت: «اکنون باید دید این شفافسازیها — فراتر از تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ — در بوته واقعیت چگونه عمل خواهد کرد.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت بر اساس توافق با جمهوری اسلامی، ایران بهطور دائمی از دستیابی به سلاح هستهای منع خواهد شد. او افزود تنگه هرمز فورا بازگشایی و محاصره دریایی آمریکا پایان مییابد و اجرای توافق به پایبندی تهران به تعهداتش بستگی دارد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت: «بر اساس توافق حاصلشده میان واشینگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هستهای منع خواهد شد.»
او افزود: «تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی میشود و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت.»
به گفته معاون رییسجمهوری آمریکا، با اجرای این توافق، زمینه برای سرمایهگذاریهای گسترده در منطقه فراهم خواهد شد.
ونس در عین حال تاکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت قصد دارد در مراسم رسمی امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته باشد، اما احتمال دارد دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند. او گفت: «در حال بررسی جزییات و هماهنگیها درباره افرادی هستیم که در مراسم امضا حضور خواهند داشت.»
ونس در گفتوگویی کوتاه با شبکه فاکس نیوز گفت: «فکر میکنم هنوز در حال بررسی جزییات و هماهنگیها درباره افرادی هستیم که در مراسم امضا حضور خواهند داشت. من قطعا قصد دارم در آنجا باشم، اما این احتمال وجود دارد که خود رییسجمهوری نیز در مراسم حضور پیدا کند.»
سرویس مخفی آمریکا معمولا حضور همزمان رییسجمهوری و معاون رییسجمهوری را، بهویژه در سفرهای خارجی، به دلایل امنیتی و ملاحظات جانشینی توصیه نمیکند.
این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از برگزاری مراسم رسمی امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روز جمعه در ژنو سوئیس خبر داد.
قرار است دونالد ترامپ پیش از آن برای شرکت در نشست سالانه گروه هفت به فرانسه سفر کند.