خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت اجلاس سه روزه سران کشورهای گروه هفت علاوه بر تحولات مرتبط با ایران ، به موضوعاتی چون جنگ اوکراین، نابرابری‌های اقتصادی جهانی و تامین مواد معدنی راهبردی خارج از زنجیره‌های تحت تسلط چین نیز می‌پردازد.

گروه هفت (G7) مجمعی سیاسی و اقتصادی است که شامل آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا می‌شود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو غیررسمی» در آن حضور دارد.

قرار است دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۵ خرداد وارد شهر اویان-له-بن شود تا در نشست گروه هفت شرکت کند.

حضور ترامپ در این نشست در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از متحدان واشینگتن نسبت به سیاست‌های متغیر دولت آمریکا در عرصه بین‌المللی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

مقام‌های فرانسوی از حضور ترامپ در اجلاس امسال استقبال کرده‌اند؛ به‌ویژه پس از آن که او سال گذشته نشست گروه هفت در کانادا را پیش از پایان آن ترک کرده بود .

آن نشست، هم‌زمان با جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی برگزار شد.

بسیاری از رهبران حاضر در اجلاس به‌طور مستقیم تحت تاثیر تصمیم‌ها و سیاست‌های ترامپ در خاورمیانه، تجارت جهانی و روابط دیپلماتیک قرار گرفته‌اند.

تحولاتی که به گفته ناظران، پرسش‌های تازه‌ای درباره میزان پایبندی آمریکا به نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد کرده است.

توافق جمهوری اسلامی و آمریکا در کانون توجه رهبران

رهبران گروه هفت در نشست خود تلاش خواهند کرد جزییات بیشتری از تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن برای توافق به دست آورند.

بر اساس گزارش‌ها، قرار است یادداشت تفاهم میان دو کشور، جمعه ۲۹ خرداد در ژنو سوئیس به‌طور رسمی امضا شود، اما جزییات دقیق مفاد آن هنوز به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

ترامپ اعلام کرده تنگه هرمز که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان به شمار می‌رود و تهران طی ماه‌های گذشته عملا آن را مسدود کرده بود، از ۲۹ خرداد بازگشایی خواهد شد.

او همچنین گفته که دستور پایان محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا را صادر کرده است.

در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد از شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، به‌طور دائمی متوقف خواهد شد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت در طول یک دوره ۶۰ روزه آتش‌بس، مذاکرات درباره توافقی گسترده‌تر ادامه خواهد یافت. توافقی که موضوع رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را نیز در بر خواهد گرفت.

پیش‌تر منابعی به رویترز گفته بودند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است در مرحله بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.

امارات متحده عربی که از پیامدهای جنگ آسیب دیده و همچنین قطر و مصر که از میانجی‌های اصلی مذاکرات بوده‌اند، در نشست گروه هفت حضور خواهند داشت.

مکرون در جست‌وجوی دستاوردی دیپلماتیک

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، میزبان نشست گروه هفت خواهد بود. اجلاسی که بسیاری آن را یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی در واپسین سال ریاست‌جمهوری او می‌دانند.

دوره دوم و نهایی ریاست‌جمهوری مکرون سال آینده به پایان می‌رسد و او امیدوار است از ریاست فرانسه بر گروه هفت برای پیشبرد برخی اولویت‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود استفاده کند.

اگرچه جایگاه سیاسی مکرون در داخل فرانسه تضعیف شده، اما او همچنان در عرصه بین‌المللی نقش فعالی ایفا می‌کند.

در همین چارچوب، او موفق شده ترامپ را برای شرکت در ضیافت رسمی کاخ ورسای در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد متقاعد کند.

یکی از محورهای مورد نظر پاریس در این نشست، بحث درباره عدم توازن‌های اقتصادی در سطح جهان است. موضوعی که سال‌ها مورد توجه آمریکا بوده و قرار است در آستانه ریاست واشینگتن بر گروه ۲۰ و سپس گروه هفت، بیش از پیش مطرح شود.

رویترز نوشت که فرانسه این مساله را مسئولیتی مشترک میان قدرت‌های بزرگ توصیف می‌کند: «وضعیتی که به گفته مقام‌های فرانسوی، در آن چین بیش از نیاز تولید می‌کند، آمریکا بیش از اندازه مصرف می‌کند و اروپا کمتر از حد لازم سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد.»

در همین راستا، برزیل، هند، کنیا و کره جنوبی نیز برای مشارکت در گفت‌وگوهای اجلاس گروه هفت دعوت شده‌اند.

مکرون همچنین از چین خواسته است با افزایش مصرف داخلی، نقش فعال‌تری در کاهش عدم توازن‌های اقتصادی جهانی ایفا کند.