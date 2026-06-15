سیمور دوشنبه ۲۵ خرداد حکومت ایران را «یک رژیم شیطانی» خواند و گفت: «ما اقدامات جمهوری اسلامی علیه همسایگانش، حمایت آن از گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه و فعالیت‌های مرتبط با آن در نزدیکی ما در استرالیا را محکوم می‌کنیم. همچنین رفتار این حکومت با مردم ایران را به‌شدت محکوم می‌کنیم.»

به گفته او، پلیس و نهادهای اطلاعاتی نیوزیلند از فعالیت‌های سپاه پاسداران «کاملا آگاه هستند» و به‌طور مداوم آن‌ها را تحت نظر دارند.

سیمور ادامه داد: «شخصا درباره این موضوع با نخست‌وزیر نیوزیلند گفت‌وگو کرده‌ام و موضع او کاملا روشن است. دولت نیوزیلند و نهادهای مختلف آن، از جمله پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی، نظارت بر فعالیت‌های سپاه پاسداران و مقابله با آن را در اولویت خود قرار داده‌اند.»

در سال‌های گذشته، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و همچنین فعالیت‌های خرابکارانه برون‌مرزی این نهاد، خواستار قرار گرفتن آن در فهرست سازمان‌های تروریستی کشورهای مختلف شده‌اند.

این فراخوان‌ها به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری یافت.

تاکنون آمریکا، کانادا ، اتحادیه اروپا ، اکوادور ، کاستاریکا، اوکراین ، آرژانتین ، هندوراس و شماری دیگر از کشورها، سپاه پاسداران را سازمانی «تروریستی» اعلام کرده‌اند.

شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد . استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.

تاکید بر ضرورت حفاظت از ایرانیان ساکن نیوزیلند

معاون نخست‌وزیر نیوزیلند در ادامه مصاحبه خود با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد مقابله با فعالیت‌های سپاه پاسداران به‌ویژه در زمینه حفاظت از ایرانیانی که تابعیت نیوزیلند را دریافت کرده‌اند و این کشور را خانه خود می‌دانند، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سیمور تاکید کرد دولت نیوزیلند متعهد است از امنیت این افراد در برابر هرگونه تهدید یا نفوذ احتمالی محافظت کند.

او با اشاره به بیانیه مشترک اخیر نیوزیلند و بیش از ۲۰ کشور دیگر در محکومیت اقدامات برون‌مرزی جمهوری اسلامی افزود: «ما معتقدیم کشورها باید از راه همکاری و روابط مسالمت‌آمیز به منافع خود برسند، نه از طریق خشونت و تهدید. به همین دلیل، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، محکوم می‌کنیم.»

در این بیانیه که ۲۰ خرداد منتشر شد، کشورهای امضاکننده «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه ایرانیان مخالف حکومت، روزنامه‌نگاران و نیز جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.

از جمله کشورهای امضاکننده این بیانیه می‌توان به آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان، اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استونی، ایرلند و مقدونیه شمالی اشاره کرد.

انتقاد از «کشتار شرم‌آور» معترضان در ایران

معاون نخست‌وزیر نیوزیلند در ادامه، اقدام جمهوری اسلامی در «کشتار دست‌کم ۴۰ هزار نفر» از مردم ایران در جریان انقلاب ملی را «شرم‌آور و نفرت‌انگیز» خواند و تاکید کرد: «چنین رفتاری نباید در جهان وجود داشته باشد.»

سیمور گفت: «این حکومت مدت زیادی را صرف تثبیت و محافظت از خود کرده، اما من معتقدم روزی خواهد رسید که این حکومت دیگر نتواند به بقای خود ادامه دهد و در قدرت نخواهد ماند.»

او افزود: «ایران تاریخی باشکوه و پنج‌ هزار ساله دارد. سرزمینی شگفت‌انگیز است و مردم بزرگی از آنجا برخاسته‌اند. عظمت و شکوه ایران با وجود این حکومت از بین نخواهد رفت. این رژیم در نهایت به یک پاورقی در تاریخ طولانی یکی از بزرگ‌ترین تمدن‌های جهان تبدیل خواهد شد.»

معاون نخست‌وزیر نیوزیلند در پایان به ده‌ها هزار معترض کشته‌شده در اعتراضات دی‌ماه ادای احترام کرد و یاد آن‌ها را گرامی داشت.