کاتز صبح دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کرد بر اساس «سیاست روشن» دولت بنیامین نتانیاهو، ارتش اسرائیل «بدون هیچ محدودیت زمانی»، در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی خواهد ماند تا بتواند از مرزها و شهروندان اسرائیلی در برابر «عناصر جهادی» محافظت کند.

در این بیانیه آمده است: «نخست‌وزیر نتانیاهو این موضوعات را به‌روشنی به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و سایر مقام‌های ارشد این کشور منتقل کرده است. من نیز دیروز این موضوع را به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کردم.»

او افزود اسرائیل در زمینه تامین منافع امنیتی و حفاظت از شهروندان خود «مصالحه نخواهد کرد» و به اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدات ادامه خواهد داد.

آمریکا و جمهوری اسلامی بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند . این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد به‌طور رسمی در سوئیس امضا شود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۵ خرداد در مصاحبه با صداوسیما اعلام کرد «پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در جبهه‌های مختلف، از جمله در لبنان» و «خاتمه محاصره دریایی» بندرهای جنوبی ایران از شروط اصلی این تفاهم است.

با این حال، خبرگزاری رویترز ۲۵ خرداد گزارش داد با توجه به مواضع اخیر اسرائیل، مقام‌های لبنانی به آوارگان جنگ در جنوب این کشور هشدار داده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود عجله نکنند.

کاتز: به نابودی زیرساخت‌های تروریستی ادامه می‌دهیم

کاتز در ادامه اظهارات خود، حفظ مناطق امنیتی در لبنان، نوار غزه و سوریه را از «بزرگ‌ترین دستاوردهای ارتش اسرائیل» دانست و گفت: «ما با خروج ارتش اسرائیل از لبنان، علی‌رغم همه فشارهای موجود و فشارهایی که در آینده وارد خواهد شد، مخالف هستیم.»

به گفته او، ساکنان محلی از مناطق امنیتی تخلیه خواهند شد و ارتش اسرائیل به عملیات خود برای نابودی «تمامی زیرساخت‌های تروریستی» ادامه خواهد داد.

کاتز به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر به‌دلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند، این کشور «با تمام قدرت» به حکومت ایران ضربه خواهد زد.

وزیر دفاع اسرائیل در پایان بیانیه خود تاکید کرد: «ما تنها نسبت به شهروندان خود و امنیت کشور اسرائیل متعهد هستیم.»

تنها ساعاتی پیش از اعلام رسمی تفاهم تهران و واشینگتن، ارتش اسرائیل در واکنش به حملات حزب‌الله، منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داد و یکی از فرماندهان ارشد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را از پا درآورد.

روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.

وزیر امنیت ملی اسرائیل: تابع ایالات متحده نیستیم

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ۲۵ خرداد با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد توافق اخیر تهران و واشینگتن امنیت اسرائیل را تامین نمی‌کند و «به هیچ شکلی برای ما الزام‌آور نیست».

او از حمایت‌های ترامپ از اسرائیل قدردانی کرد و در عین حال گفت اسرائیل کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و «تابع ایالات متحده نیست».

در این بیانیه آمده است: «نباید به چیزی کمتر از خلع سلاح و برچیدن حزب‌الله رضایت دهیم. نباید از هیچ منطقه‌ای که رزمندگان ما آن را تصرف و از زیرساخت‌های تروریستی پاکسازی کرده‌اند، عقب‌نشینی کنیم. نباید به وضعیتی بازگردیم که هزاران تروریست بر حصارهای شهرک‌های شمالی مستقر باشند.»

بن‌گویر بر لزوم حفظ بازدارندگی اسرائیل تاکید کرد و افزود هر حمله موشکی و پهپادی از خاک لبنان به اسرائیل، باید با حمله به ضاحیه بیروت پاسخ داده شود.

شورای سردبیری روزنامه اورشلیم‌پست ۲۴ خرداد در سرمقاله‌ای، با انتقاد از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هسته‌ای بپردازد، اما با برنامه موشکی و شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی مقابله نکند، نمی‌تواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.

بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیری‌ها در لبنان وادار کند، بدون آن که تضمین‌های مشخصی درباره خلع سلاح حزب‌الله و قطع حمایت جمهوری اسلامی ارائه دهد، حق اسرائیل را برای دفاع از شهروندانش تضعیف خواهد کرد.