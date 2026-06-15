خبرنگار صداوسیما: تنگه هرمز همچنان بهصورت کامل بسته است
خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی، بعدازظهر دوشنبه گزارش داد: «بیش از ۹۶ ساعت است که نیروی دریایی سپاه پاسداران هیچ مجوزی برای عبور کشتیها از تنگه هرمز صادر نکرده و تا اطلاع بعدی، این تنگه بر روی همه شناورها در گذرگاه ورودی و خروجی بسته است.»
خبرنگار صداوسیما گفت کشتیها در لنگرگاههای مختلف استان هرمزگان همچنان منتظر «اجازه» جمهوری اسلامی و «مجوز» نیروی دریایی سپاه برای عبور از تنگه هرمز هستند و به همه شناورها، از جمله نفتکشها، تجاریها و صیادیها، «اخطار» داده شده به منطقه تحت مدیریت ایران نزدیک نشوند.
در نخستین واکنش رسمی یک مقام ارشد اسرائیلی به اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار بیانیهای تاکید کرد نیروهای این کشور از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
کاتز صبح دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کرد بر اساس «سیاست روشن» دولت بنیامین نتانیاهو، ارتش اسرائیل «بدون هیچ محدودیت زمانی»، در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی خواهد ماند تا بتواند از مرزها و شهروندان اسرائیلی در برابر «عناصر جهادی» محافظت کند.
در این بیانیه آمده است: «نخستوزیر نتانیاهو این موضوعات را بهروشنی به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و سایر مقامهای ارشد این کشور منتقل کرده است. من نیز دیروز این موضوع را به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کردم.»
او افزود اسرائیل در زمینه تامین منافع امنیتی و حفاظت از شهروندان خود «مصالحه نخواهد کرد» و به اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدات ادامه خواهد داد.
آمریکا و جمهوری اسلامی بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد بهطور رسمی در سوئیس امضا شود.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۵ خرداد در مصاحبه با صداوسیما اعلام کرد «پایان فوری و دائمی جنگ و عملیاتهای نظامی در جبهههای مختلف، از جمله در لبنان» و «خاتمه محاصره دریایی» بندرهای جنوبی ایران از شروط اصلی این تفاهم است.
با این حال، خبرگزاری رویترز ۲۵ خرداد گزارش داد با توجه به مواضع اخیر اسرائیل، مقامهای لبنانی به آوارگان جنگ در جنوب این کشور هشدار دادهاند برای بازگشت به خانههای خود عجله نکنند.
کاتز: به نابودی زیرساختهای تروریستی ادامه میدهیم
کاتز در ادامه اظهارات خود، حفظ مناطق امنیتی در لبنان، نوار غزه و سوریه را از «بزرگترین دستاوردهای ارتش اسرائیل» دانست و گفت: «ما با خروج ارتش اسرائیل از لبنان، علیرغم همه فشارهای موجود و فشارهایی که در آینده وارد خواهد شد، مخالف هستیم.»
به گفته او، ساکنان محلی از مناطق امنیتی تخلیه خواهند شد و ارتش اسرائیل به عملیات خود برای نابودی «تمامی زیرساختهای تروریستی» ادامه خواهد داد.
کاتز به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر بهدلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند، این کشور «با تمام قدرت» به حکومت ایران ضربه خواهد زد.
وزیر دفاع اسرائیل در پایان بیانیه خود تاکید کرد: «ما تنها نسبت به شهروندان خود و امنیت کشور اسرائیل متعهد هستیم.»
تنها ساعاتی پیش از اعلام رسمی تفاهم تهران و واشینگتن، ارتش اسرائیل در واکنش به حملات حزبالله، منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داد و یکی از فرماندهان ارشد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را از پا درآورد.
روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.
وزیر امنیت ملی اسرائیل: تابع ایالات متحده نیستیم
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ۲۵ خرداد با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد توافق اخیر تهران و واشینگتن امنیت اسرائیل را تامین نمیکند و «به هیچ شکلی برای ما الزامآور نیست».
او از حمایتهای ترامپ از اسرائیل قدردانی کرد و در عین حال گفت اسرائیل کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و «تابع ایالات متحده نیست».
در این بیانیه آمده است: «نباید به چیزی کمتر از خلع سلاح و برچیدن حزبالله رضایت دهیم. نباید از هیچ منطقهای که رزمندگان ما آن را تصرف و از زیرساختهای تروریستی پاکسازی کردهاند، عقبنشینی کنیم. نباید به وضعیتی بازگردیم که هزاران تروریست بر حصارهای شهرکهای شمالی مستقر باشند.»
بنگویر بر لزوم حفظ بازدارندگی اسرائیل تاکید کرد و افزود هر حمله موشکی و پهپادی از خاک لبنان به اسرائیل، باید با حمله به ضاحیه بیروت پاسخ داده شود.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۴ خرداد در سرمقالهای، با انتقاد از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هستهای بپردازد، اما با برنامه موشکی و شبکههای نیابتی جمهوری اسلامی مقابله نکند، نمیتواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.
بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیریها در لبنان وادار کند، بدون آن که تضمینهای مشخصی درباره خلع سلاح حزبالله و قطع حمایت جمهوری اسلامی ارائه دهد، حق اسرائیل را برای دفاع از شهروندانش تضعیف خواهد کرد.
دیوید سیمور، معاون نخستوزیر نیوزیلند، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد دولت نیوزیلند بهطور جدی در حال بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی است.
سیمور دوشنبه ۲۵ خرداد حکومت ایران را «یک رژیم شیطانی» خواند و گفت: «ما اقدامات جمهوری اسلامی علیه همسایگانش، حمایت آن از گروههای تروریستی در سراسر خاورمیانه و فعالیتهای مرتبط با آن در نزدیکی ما در استرالیا را محکوم میکنیم. همچنین رفتار این حکومت با مردم ایران را بهشدت محکوم میکنیم.»
به گفته او، پلیس و نهادهای اطلاعاتی نیوزیلند از فعالیتهای سپاه پاسداران «کاملا آگاه هستند» و بهطور مداوم آنها را تحت نظر دارند.
سیمور ادامه داد: «شخصا درباره این موضوع با نخستوزیر نیوزیلند گفتوگو کردهام و موضع او کاملا روشن است. دولت نیوزیلند و نهادهای مختلف آن، از جمله پلیس و سازمانهای اطلاعاتی، نظارت بر فعالیتهای سپاه پاسداران و مقابله با آن را در اولویت خود قرار دادهاند.»
در سالهای گذشته، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و همچنین فعالیتهای خرابکارانه برونمرزی این نهاد، خواستار قرار گرفتن آن در فهرست سازمانهای تروریستی کشورهای مختلف شدهاند.
این فراخوانها بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری یافت.
شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.
تاکید بر ضرورت حفاظت از ایرانیان ساکن نیوزیلند
معاون نخستوزیر نیوزیلند در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال اعلام کرد مقابله با فعالیتهای سپاه پاسداران بهویژه در زمینه حفاظت از ایرانیانی که تابعیت نیوزیلند را دریافت کردهاند و این کشور را خانه خود میدانند، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
سیمور تاکید کرد دولت نیوزیلند متعهد است از امنیت این افراد در برابر هرگونه تهدید یا نفوذ احتمالی محافظت کند.
او با اشاره به بیانیه مشترک اخیر نیوزیلند و بیش از ۲۰ کشور دیگر در محکومیت اقدامات برونمرزی جمهوری اسلامی افزود: «ما معتقدیم کشورها باید از راه همکاری و روابط مسالمتآمیز به منافع خود برسند، نه از طریق خشونت و تهدید. به همین دلیل، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، محکوم میکنیم.»
در این بیانیه که ۲۰ خرداد منتشر شد، کشورهای امضاکننده «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه ایرانیان مخالف حکومت، روزنامهنگاران و نیز جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
از جمله کشورهای امضاکننده این بیانیه میتوان به آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان، اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استونی، ایرلند و مقدونیه شمالی اشاره کرد.
معاون نخستوزیر نیوزیلند در ادامه، اقدام جمهوری اسلامی در «کشتار دستکم ۴۰ هزار نفر» از مردم ایران در جریان انقلاب ملی را «شرمآور و نفرتانگیز» خواند و تاکید کرد: «چنین رفتاری نباید در جهان وجود داشته باشد.»
سیمور گفت: «این حکومت مدت زیادی را صرف تثبیت و محافظت از خود کرده، اما من معتقدم روزی خواهد رسید که این حکومت دیگر نتواند به بقای خود ادامه دهد و در قدرت نخواهد ماند.»
او افزود: «ایران تاریخی باشکوه و پنج هزار ساله دارد. سرزمینی شگفتانگیز است و مردم بزرگی از آنجا برخاستهاند. عظمت و شکوه ایران با وجود این حکومت از بین نخواهد رفت. این رژیم در نهایت به یک پاورقی در تاریخ طولانی یکی از بزرگترین تمدنهای جهان تبدیل خواهد شد.»
معاون نخستوزیر نیوزیلند در پایان به دهها هزار معترض کشتهشده در اعتراضات دیماه ادای احترام کرد و یاد آنها را گرامی داشت.
رهبران کشورهای گروه هفت از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در فرانسه گرد هم میآیند. نشستی که تفاهم اولیه برای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا به منظور پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، یکی از مهمترین محورهای آن خواهد بود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت اجلاس سه روزه سران کشورهای گروه هفت علاوه بر تحولات مرتبط با ایران، به موضوعاتی چون جنگ اوکراین، نابرابریهای اقتصادی جهانی و تامین مواد معدنی راهبردی خارج از زنجیرههای تحت تسلط چین نیز میپردازد.
گروه هفت (G7) مجمعی سیاسی و اقتصادی است که شامل آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا میشود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا بهعنوان «عضو غیررسمی» در آن حضور دارد.
قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ خرداد وارد شهر اویان-له-بن شود تا در نشست گروه هفت شرکت کند.
حضور ترامپ در این نشست در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از متحدان واشینگتن نسبت به سیاستهای متغیر دولت آمریکا در عرصه بینالمللی، ابراز نگرانی کردهاند.
ترامپ اعلام کرده تنگه هرمز که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان به شمار میرود و تهران طی ماههای گذشته عملا آن را مسدود کرده بود، از ۲۹ خرداد بازگشایی خواهد شد.
او همچنین گفته که دستور پایان محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا را صادر کرده است.
در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد از شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد، جنگ و عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، بهطور دائمی متوقف خواهد شد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت در طول یک دوره ۶۰ روزه آتشبس، مذاکرات درباره توافقی گستردهتر ادامه خواهد یافت. توافقی که موضوع رفع تحریمها علیه جمهوری اسلامی را نیز در بر خواهد گرفت.
پیشتر منابعی به رویترز گفته بودند پرونده هستهای جمهوری اسلامی قرار است در مرحله بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
امارات متحده عربی که از پیامدهای جنگ آسیب دیده و همچنین قطر و مصر که از میانجیهای اصلی مذاکرات بودهاند، در نشست گروه هفت حضور خواهند داشت.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، میزبان نشست گروه هفت خواهد بود. اجلاسی که بسیاری آن را یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در واپسین سال ریاستجمهوری او میدانند.
دوره دوم و نهایی ریاستجمهوری مکرون سال آینده به پایان میرسد و او امیدوار است از ریاست فرانسه بر گروه هفت برای پیشبرد برخی اولویتهای اقتصادی و دیپلماتیک خود استفاده کند.
اگرچه جایگاه سیاسی مکرون در داخل فرانسه تضعیف شده، اما او همچنان در عرصه بینالمللی نقش فعالی ایفا میکند.
در همین چارچوب، او موفق شده ترامپ را برای شرکت در ضیافت رسمی کاخ ورسای در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد متقاعد کند.
یکی از محورهای مورد نظر پاریس در این نشست، بحث درباره عدم توازنهای اقتصادی در سطح جهان است. موضوعی که سالها مورد توجه آمریکا بوده و قرار است در آستانه ریاست واشینگتن بر گروه ۲۰ و سپس گروه هفت، بیش از پیش مطرح شود.
رویترز نوشت که فرانسه این مساله را مسئولیتی مشترک میان قدرتهای بزرگ توصیف میکند: «وضعیتی که به گفته مقامهای فرانسوی، در آن چین بیش از نیاز تولید میکند، آمریکا بیش از اندازه مصرف میکند و اروپا کمتر از حد لازم سرمایهگذاری انجام میدهد.»
در همین راستا، برزیل، هند، کنیا و کره جنوبی نیز برای مشارکت در گفتوگوهای اجلاس گروه هفت دعوت شدهاند.
مکرون همچنین از چین خواسته است با افزایش مصرف داخلی، نقش فعالتری در کاهش عدم توازنهای اقتصادی جهانی ایفا کند.
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا نهایی شده است. بر اساس این بیانیه، عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان از امشب پایان مییابد، محاصره دریایی ایران لغو میشود و امضای رسمی توافق ۲۹ خرداد انجام خواهد شد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد: «متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا پس از چند ماه مذاکره فشرده، نهایی شده است.»
در این بیانیه آمده است: «بر اساس توافق انجامشده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان مییابد و محاصره دریایی علیه ایران نیز بلافاصله لغو خواهد شد.»
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افزود: «امضای رسمی این یادداشت تفاهم جمعه ۲۹ خرداد انجام میشود و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی پس از اجرای تعهدات طرف مقابل ادامه خواهد یافت.»
در این بیانیه همچنین از پاکستان و قطر به دلیل «نقشآفرینی در روند میانجیگری» قدردانی شده است.
روزنامه معاریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته اسرائیل خود را متعهد به بند لبنان در توافق آمریکا و جمهوری اسلامی نمیداند. به نوشته این روزنامه، اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد و به اقدامات خود علیه تهدیدهای حزبالله ادامه میدهد.
روزنامه معاریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در گفتوگو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به صراحت اعلام کرد که اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متعهد نمیداند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو گفت که ارتش اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد، در مواضع فعلی خود باقی خواهد ماند و به اقدامات خود برای خنثی کردن تهدیدهای حزبالله، از جمله نابودی زیرساختهای تروریستی و پاسخ به هرگونه حمله علیه اسرائیل، ادامه خواهد داد.
به نوشته معاریو، برداشت منابع اسرائیلی آن است که «توافق احتمالی ایالات متحده با ایران، دست اسرائیل را در عرصه لبنان نخواهد بست. پیام اصلی این است: اسرائیل منافع امنیتی-راهبردی مستقلی در لبنان دارد و قصد دارد بر آن پافشاری کند.»
این روزنامه نوشت: «اکنون باید دید این شفافسازیها — فراتر از تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ — در بوته واقعیت چگونه عمل خواهد کرد.»