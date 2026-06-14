احمد نعیمی، شهروند بهائی ساکن یزد، یکشنبه ۲۳ خرداد پس از حضور در شعبه شش بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یزد بازداشت شد.

بازداشت او در حالی صورت گرفت که همسرش، فلورا صمدانی، نیز از ۱۳ اردیبهشت‌ماه در بازداشت به سر می‌برد و پس از بازجویی به زندان یزد منتقل شده است. قرار بازداشت صمدانی نیز ۱۶ خرداد برای یک ماه دیگر تمدید شد.

بر اساس این گزارش، بستگان و نزدیکان این زوج بارها برای پیگیری وضعیت آنها به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند، اما مسئولان مربوطه به آنها گفته‌اند: «پرونده از سوی نهاد اطلاعاتی به شعبه ارسال نشده و در نتیجه امکان صدور قرار وثیقه وجود ندارد.»