غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در پیامی نوشت ممکن است میان مسئولان درباره شیوههای «ایستادگی در برابر فشارهای خارجی» دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد.
اژهای نوشت: «دشمن غدار و حیلهگر بسیار به مخدوشکردن وحدت و انسجام ملی ما چشم دوخته است.»
او افزود همه مسئولان کشور در این موضوع اتفاق نظر دارند که نباید در برابر دشمن کوتاه آمد و در این زمینه هیچ اختلافنظری وجود ندارد و در «اصل مقاومت» تردیدی نیست.
احمد نعیمی، شهروند بهائی ساکن یزد، یکشنبه ۲۳ خرداد پس از حضور در شعبه شش بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یزد بازداشت شد.
بازداشت او در حالی صورت گرفت که همسرش، فلورا صمدانی، نیز از ۱۳ اردیبهشتماه در بازداشت به سر میبرد و پس از بازجویی به زندان یزد منتقل شده است. قرار بازداشت صمدانی نیز ۱۶ خرداد برای یک ماه دیگر تمدید شد.
بر اساس این گزارش، بستگان و نزدیکان این زوج بارها برای پیگیری وضعیت آنها به مراجع قضایی مراجعه کردهاند، اما مسئولان مربوطه به آنها گفتهاند: «پرونده از سوی نهاد اطلاعاتی به شعبه ارسال نشده و در نتیجه امکان صدور قرار وثیقه وجود ندارد.»
رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که بر اساس پیشنویس تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن، آمریکا با آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران موافقت کرده است.
به گفته این مقام، این داراییها از طریق انتقال مستقیم نقدی، همکاری کشورهای منطقه و ایجاد خطوط اعتباری مالی آزاد خواهند شد.
این مقام همچنین گفت آمریکا در چارچوب تفاهمنامه احتمالی، برای مدت مشخصی از اعمال تحریمهای نفتی علیه تهران صرفنظر خواهد کرد و در مقابل، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بلافاصله به روی همه کشتیهای تجاری باز خواهد کرد.
رویترز همچنین به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا با رقیقسازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است و سازوکار اجرای این موضوع در ۶۰ روز آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد حزبالله یکشنبه ۲۴ خرداد سه پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک کرد.
ارتش اسرائیل این حمله را نقض آشکار توافق آتشبس دانست و گفت پرتابهها از خاک لبنان شلیک شدند.
مقامهای اسرائیلی هنوز جزئیاتی درباره تلفات یا خسارتهای احتمالی این حمله منتشر نکردند.
اسرائیل پیشتر هشدار داده بود که هرگونه نقض آتشبس از سوی حزبالله با واکنش نظامی روبهرو خواهد شد.
شورای هماهنگی بانکهای ایران در اطلاعیهای اعلام کرد اختلال اخیر در خدمات چهار بانک، نتیجه «یک حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک آنها بوده است.
بر اساس این اطلاعیه که یکشنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، مهاجمان نتوانستند به دادههای مشتریان دسترسی پیدا کنند و هیچ اطلاعاتی لو نرفته یا حذف نشده است.
در این اطلاعیه آمده است تیمهای فنی بلافاصله «اقدامات پیشگیرانه» را در دستور کار قرار داده و سامانههای پشتیبان را فعال کردند.
صبح شنبه ۲۳ خرداد، مشتریان چهار بانک بزرگ دولتی ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال گستردهای در خدمات الکترونیکی مواجه شدند.
سرویسهای همراهبانک، اینترنتبانک، خودپردازها، پایانههای فروش (کارتخوان) و برخی تراکنشهای کارتی از ساعات اولیه شنبه با اختلال شدید روبهرو شدند.
با توجه به تعداد مشتریان این بانکها، این مشکل باعث سردرگمی و نارضایتی گسترده مردم در انجام امور روزمره مانند خرید، انتقال وجه و پرداخت قبوض شد.
رسانههای ایران در ابتدا این رویداد را «اختلال فنی» در زیرساختهای شرکت ملی خدمات انفورماتیک یا شبکه شتاب توصیف کردند، اما سرانجام شورای هماهنگی بانکها حمله سایبری را تایید کرد.
این حمله در حالی رخ داد که منطقه با تنشهای فزایندهای روبهرو است و زیرساختهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته است.
گروههایی مانند «گنجشک درنده» پیشتر حملات مشابهی علیه بانکها در ایران انجام داده بودند.
بانکهای تجارت و صادرات ۲۴ خرداد اعلام کردند خدمات کارتی آنها تا حد زیادی برقرار شده است.
با این حال، بانک ملی خبر داد هنوز در تلاش برای رفع اختلال پیشآمده است و مشکل «بهزودی» حل خواهد شد.
در پی این رویداد، بانک مرکزی ۲۳ خرداد برای کاهش نارضایتیها دستور داد وجوه فروشندگان دارای حساب در این چهار بانک تا پایان شب به حسابهای پشتیبان واریز شود تا روند تسویهحسابها مختل نشود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز از مردم خواست صبور باشند و گفت خدمات در «کوتاهترین» زمان ممکن به حالت عادی باز خواهد گشت.
حملات به بانکها در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ در میانه جنگ ۱۲ روزه، هکهای گسترده به دست گروههایی مثل گنجشک درنده در بانکهای سپه و پاسارگاد روی داد.
سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.
این گروه سایبری در آن زمان اعلام کرد: «ما به اموال دست نمیزنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»
رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که در پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، آمریکا با رقیقسازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است.
به گفته این مقام، قرار است سازوکار اجرای این بخش از تفاهم در ۶۰ روز آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رویترز گزارش داد این موضوع یکی از محورهای مورد مذاکره در چارچوب تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا است.