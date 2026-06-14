فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با انتقاد از حملات برخی گروه‌ها به مذاکره‌کنندگان هم‌زمان با احتمال تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت که تصمیم‌ها در این سطح از سیاست خارجی، «تصمیم نظام و حاکمیت» است و حمله به مذاکره‌کنندگان، حمله به یک «تصمیم ملی» محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایرنا، با دفاع از محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی، گفت هر دو سابقه «دفاع از منافع ملی» دارند و افزود: «دیپلماسی در برابر میدان نیست، بلکه ادامه میدان است. مذاکره از موضع اقتدار، معنایش عقب‌نشینی نیست؛ معنایش تبدیل قدرت ملی به منفعت ملموس برای مردم است».

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از جریان‌های سیاسی خواست در مقطع کنونی «منافع ملی» را قربانی «رقابت سیاسی» نکنند و گفت: «نقد حق همه است، اما تخریب، تضعیف مذاکره‌کننده و ارسال پیام اختلاف به بیرون، به سود ملت ایران نیست».