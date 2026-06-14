زمیر: تمام روستاهای جنوب لبنان به شبکهای پیچیده از زیرساختهای تروریستی تبدیل شدهاند
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، گفت ارتش تحولات منطقه را بهدقت زیر نظر دارد و در همه جبههها سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری را حفظ کرده است.
رییس ستاد ارتش اسرائیل گفت لبنان مرکز ثقل اصلی عملیات این کشور است، اما ارتش برای تحولات احتمالی در سایر جبههها نیز آماده میشود.
ارتش اسرائیل در بیانیهای افزود زمیر طرحهای عملیاتی جدید برای لبنان را در نشست با فرماندهان جبهه شمالی تایید کرده است.
زمیر تاکید کرد: «حزبالله فاجعهای بر دولت لبنان و جامعه شیعه تحمیل کرده است؛ مردم لبنان این موضوع را بهخوبی درک میکنند. تمام روستاهای جنوب لبنان به شبکهای پیچیده از زیرساختهای تروریستی تبدیل شدهاند.»
او ادامه داد: «ارتش به عملیات ابتکاری و تهاجمی ادامه میدهد.»