رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که در پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، آمریکا با رقیقسازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است.
به گفته این مقام، قرار است سازوکار اجرای این بخش از تفاهم در ۶۰ روز آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رویترز گزارش داد این موضوع یکی از محورهای مورد مذاکره در چارچوب تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا است.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت کنکور سراسری امسال بهطور قطعی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.
او گفت حدود یک میلیون و ۸۰ هزار نفر در این آزمون شرکت میکنند و کنکور در حدود ۳۲۰ شهرستان کشور برگزار میشود.
سیمایی صراف افزود با توجه به زمانبندی جدید، احتمال دارد دانشجویان پذیرفتهشده در کنکور امسال تحصیل خود را از نیمسال دوم سال تحصیلی آغاز کنند.
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت در متن تفاهمنامه با آمریکا، موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی در متن تفاهمنامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستیآزمایی وارد دستور کار خواهد شد.
او افزود توقف درگیریها در ایران و لبنان، دریافت تضمینهای امنیتی و آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده از جمله مواردی است که برای مراحل نخست توافق پیشبینی شده است.
محمدی همچنین گفت بر اساس این تفاهمنامه، روند تعلیق برخی تحریمها و محدودیتهای اقتصادی آغاز میشود، محدودیتهای دریایی کاهش مییابد و تردد کشتیهای تجاری ایران تسهیل خواهد شد.
به گفته مشاور رییس مجلس جمهوری اسلامی، لغو تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا و جبران خسارتهای ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیشبینی شده است.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، ابراز امیدواری کرد که توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه برسد.
او گفت امارات متحده عربی همواره از صلح و ثبات در منطقه حمایت میکند و امیدوار است تلاشهای دیپلماتیک به موفقیت منجر شود.
قرقاش افزود امارات متحده عربی در عین حمایت از صلح و ثبات، همچنان به دفاع از کشور و حفظ منافع ملی خود پایبند خواهد ماند.
جلیل مختار، عضو کمیسیون انرژی مجلس جمهوری اسلامی، گفت صرفهجویی در مصرف انرژی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ملی است.
او گفت مصرف روزانه بنزین از ظرفیت تولید داخلی فراتر رفته است و در شرایط محدودیت منابع ارزی، باید با اصلاح الگوی مصرف، توسعه سوختهای جایگزین و استفاده بیشتر از ظرفیت گاز طبیعی فشرده (CNG)، فاصله میان تولید و مصرف انرژی کاهش یابد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس جمهوری اسلامی افزود برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهرهوری انرژی، اصلاح ساختار مصرف و جلوگیری از قطع انرژی صنایع و بخشهای تولیدی تمرکز دارد.
محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفت جمهوری اسلامی آمریکا را «دشمن اصلی» خود میداند و تجربههای گذشته نشان داده است که نمیتوان به این کشور اعتماد کرد.
او در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران افزود هدف آمریکا از فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانهای، وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم است، اما این تلاشها به نتیجه نرسیده است.
اکبرزاده همچنین گفت تنها راه خنثیسازی «توطئههای دشمنان»، حفظ وحدت ملی، تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی و پرهیز از اختلافات است.
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت هرگونه اقدام دیپلماتیک باید در چارچوب «عزت، حکمت و مصلحت» انجام شود و جمهوری اسلامی از مواضع خود عقبنشینی نخواهد کرد.