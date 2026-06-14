مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت در متن تفاهمنامه با آمریکا، موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی در متن تفاهمنامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستیآزمایی وارد دستور کار خواهد شد.
او افزود توقف درگیریها در ایران و لبنان، دریافت تضمینهای امنیتی و آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده از جمله مواردی است که برای مراحل نخست توافق پیشبینی شده است.
محمدی همچنین گفت بر اساس این تفاهمنامه، روند تعلیق برخی تحریمها و محدودیتهای اقتصادی آغاز میشود، محدودیتهای دریایی کاهش مییابد و تردد کشتیهای تجاری ایران تسهیل خواهد شد.
به گفته مشاور رییس مجلس جمهوری اسلامی، لغو تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا و جبران خسارتهای ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیشبینی شده است.