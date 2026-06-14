جلیل مختار، عضو کمیسیون انرژی مجلس جمهوری اسلامی، گفت صرفه‌جویی در مصرف انرژی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ملی است.

او گفت مصرف روزانه بنزین از ظرفیت تولید داخلی فراتر رفته است و در شرایط محدودیت منابع ارزی، باید با اصلاح الگوی مصرف، توسعه سوخت‌های جایگزین و استفاده بیشتر از ظرفیت گاز طبیعی فشرده (CNG)، فاصله میان تولید و مصرف انرژی کاهش یابد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس جمهوری اسلامی افزود برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره‌وری انرژی، اصلاح ساختار مصرف و جلوگیری از قطع انرژی صنایع و بخش‌های تولیدی تمرکز دارد.