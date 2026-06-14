جیدی ونس: ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هستهای منع خواهد شد
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت: «بر اساس توافق حاصلشده میان واشینگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هستهای منع خواهد شد.»
او افزود: «تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی میشود و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت.»
به گفته معاون رییسجمهوری آمریکا، با اجرای این توافق، زمینه برای سرمایهگذاریهای گسترده در منطقه فراهم خواهد شد.
ونس در عین حال تاکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد.