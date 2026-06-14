دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره حمله اسرائیل به بیروت در یک تماس تلفنی به اکسیوس گفت: «این اوضاع را بههم ریخت. امضای توافق را چند ساعت به تعویق انداخت. قرار بود همین الان باشد. حالا برای چند ساعت دیگر برنامهریزی شده است».
به گزارش اکسیوس، ترامپ گفت وقتی مشاورانش برای گزارش حمله اسرائیل در بیروت با او تماس گرفتند شوکه شد و از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خشمگین شد.
ترامپ گفت: «این خیلی بد است، نمیتوانستم باور کنم. یک ساعت قبل از اینکه قرار باشد توافق را امضا کنیم.»
ترامپ اضافه کرد که حزبالله ابتدا به اسرائیل حمله کرده، اما تاکید کرد که این حمله هیچ خسارتی نداشته و هیچکس کشته نشده است.