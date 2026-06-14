مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانهها گفت تصمیمگیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده مجتبی خامنهای و شورای عالی امنیت ملی است و همه جریانها باید خود را ملزم به تبعیت از این تصمیمها بدانند.
او همچنین استفاده از برچسبهایی مانند «خیانت» و «وطنفروشی» علیه تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی را مایه تاسف خواند.
پزشکیان گفت آنچه درباره جنگ و مذاکره با آمریکا در صداوسیما مطرح میشود، لزوما بازتابدهنده دیدگاه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع یا رهنمودهای مجتبی خامنهای نیست.
او افزود حتی اگر نظر شخصیاش متفاوت باشد، خود را موظف به تبعیت از «تصمیم نهایی نظام» میداند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحثها درباره تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن و اختلافنظرها درباره آن ادامه دارد.