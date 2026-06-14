نتانیاهو و ترامپ تلفنی گفتوگو کردند
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شامگاه یکشنبه با یکدیگر گفتوگو کردهاند.
بر اساس این گزارش، ترامپ در این تماس نتانیاهو را از پیشرفت در مسیر امضای توافق با جمهوری اسلامی مطلع کرده و احتمال داده شده است که این توافق حتی در طول امشب امضا شود.
جلسه کابینه امنیتی اسرائیل که برای بررسی تحولات جاری تشکیل شده بود، به دلیل تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ متوقف شد. همچنین وزیر دفاع اسرائیل با همتای آمریکایی خود گفتوگو کرد.
یکی از وزیران کابینه اسرائیل گفت: «آمریکاییها تلاش میکنند هرچه سریعتر این پرونده را جمعبندی کرده و تفاهمنامهای را امضا کنند که مانع واکنش ایران شود. قطریها نیز پشت صحنه نقش اصلی را برای فشار بر طرفها ایفا میکنند.»
بر اساس این گزارش، پیشرفت در مذاکرات تا حدی در پی تشدید تنشها در ۲۴ ساعت گذشته و حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت حاصل شده است. دولت ترامپ تلاش کرده این شرایط را برای پیوند زدن مذاکرات به کاهش احتمال تشدید تنشهای بیشتر به کار گیرد.
در این گزارش آمده است هدف آمریکا جلوگیری از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در ازای ارائه برخی امتیازات و پیشبرد روند توافق است.